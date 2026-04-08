Intentaron robar auto a hombre cuando llegaba a su casa en Neza y acabaron matándolo

Dos sujetos intentaron quitarle su automóvil Tsuru a un ciudadano en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex), pero lo mataron tras dispararle.

Los dos presuntos asaltantes fueron detenidos al ser acusados de homicidio al intentar robar un vehículo, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

Disparan contra hombre para robarle su auto en Neza

Los primeros reportes indican que ambos sujetos pretendían despojar de su automóvil a la víctima cuando llegaba a su domicilio en la colonia Plazas de Aragón en la zona norte de Nezahualcóyotl; sin embargo, al no lograrlo, dispararon dejando lesionado al hombre, quien perdió la vida.

Se desata persecución para capturar a ladrones en Neza

Luego de los disparos, policías del Sector 2 Aragón lograron ubicar a los presuntos responsables, quienes intentaron huir y dispararon contra los oficiales, desatando una persecución.

Metros adelante fueron detenidos Leonardo “N”, de 21 años, y Kevin “N”, de 20 años.

A los probables responsables se les aseguró un arma de fuego tipo pistola calibre .380, con tres cartuchos y tres casquillos percutidos, con la que mataron la víctima.

Detenidos podrían estar detrás de más robos en Neza

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en la Agencia del Ministerio Público Especializada en el Robo de Vehículos OCRA Nezahualcóyotl, donde se definirá su situación jurídica.

Al parecer, Leonardo “N” y Kevin “N” podrían estar relacionados con carpetas de investigación por delitos como robo de vehículo en la zona. De acuerdo con testimonios, los sujetos generaban temor entre habitantes del área.

"Una persecución en la colonia Plazas de Aragón terminó con la detención de dos hombres, señalados por su presunta participación en un intento de robo de vehículo que derivó en la muerte de un ciudadano", informaron las autoridades este martes 7 de abril de 2026.