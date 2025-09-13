¡A pesar de una posible pena de muerte! Así fue como el papá del asesino de Charlie Kirk lo reconoció y lo entregó

El asesinato del activista político conservador Charlie Kirk conmocionó a Estados Unidos y desató una de las búsquedas más intensas de los últimos años. Tras más de 30 horas de incertidumbre, el caso dio un giro inesperado cuando el padre del presunto asesino reconoció a su hijo en las imágenes difundidas por las autoridades y decidió alertar a las fuerzas de seguridad.

El momento en que el padre reconoció al tirador

Las autoridades habían publicado fotos y videos de un hombre huyendo tras disparar contra Kirk durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. En las imágenes, el sospechoso llevaba una camiseta negra con un águila y la bandera de EU, gafas oscuras y gorra.

Al verlas, un padre de Utah le preguntó directamente a su hijo: “Tyler, ¿eres tú? Este se parece a ti”. Fue entonces cuando el joven de 22 años, identificado como Tyler Robinson, confesó que había disparado contra Kirk.

Según fuentes policiales citadas por el medio internacional CNN, Robinson incluso dijo: “Me quitaría la vida antes de entregarme”. Sin embargo, su padre logró convencerlo de hablar con un pastor juvenil que colaboraba con la Oficina del Sheriff del Condado de Washington y el Servicio de Alguaciles de EU.

Así fue la captura de Tyler Robinson

Gracias a esta información, las autoridades lograron ubicar al sospechoso y detenerlo el jueves a las 10 de la noche en Utah. Horas antes, el gobernador Spencer Cox había pedido ayuda al público en una conferencia de prensa.

El propio gobernador confirmó la captura con un mensaje contundente: “Lo encontramos”. Para entonces, el FBI había recibido más de 7.000 pistas, pero la clave estuvo en la decisión del padre y un amigo de la familia de alertar a las autoridades.

¿Qué se sabe del asesinato de Charlie Kirk?

De acuerdo con la investigación, Robinson habría disparado desde un tejado contra Kirk, impactándolo en el cuello a unos 150 metros de distancia, en un evento con más de 3.000 asistentes.

Los mensajes recuperados de Discord y pruebas forenses revelaron que el sospechoso planeó dejar un rifle en la zona, envolviéndolo en una toalla, y luego cambió de ropa para despistar a los investigadores. El arma fue encontrada con inscripciones ofensivas grabadas en los casquillos.

Robinson, estudiante de electricidad, no tenía afiliación política ni historial de votación en elecciones recientes. Sin embargo, según familiares, había mostrado rechazo hacia las posturas de Kirk en una cena días antes del ataque.