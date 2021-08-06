Capturan pez con dientes humanos en aguas de Estados Unidos

Un increíble pez con dientes humanos fue capturado en aguas de Carolina del Norte. Las imágenes de la extraña especie de inmediato se hicieron virales en las redes sociales.

Increíble pez con dientes humanos

Se trata de un pez con dientes que parecen a los de los humanos, y que fue pescado en una laguna de Carolina del Norte. Una de las fotografías fue compartida a través del Facebook de Jennette's Pier (el muelle de Jennette), un destino de pesca ubicado en Nag's Head, Carolina del Norte.

Conforme a los informes locales, el pescado fue capturado por Nathan Martin, un pescador habitual en el muelle.

Good morning! ☀️ This sheepshead fish with ‘human’ teeth was caught in North Carolina!😳🐟



Via: Jennette’s Pier on FB pic.twitter.com/Sz6pA5tod4 — Q929FM (@Q929FM) August 6, 2021

Se trata de un pez cabeza de obveja

Expertos lo identificaron como un pez cabeza de oveja (Semicossyphus reticulatus), que por lo general habita las aguas de Corea, Japón y del mar de la China Meridional. Cuenta con varias filas de dientes molares para aplastar a sus presas.

Se estima que este tipo de pez recibió su nombre debido a que su boca se parece a la boca de una oveja.

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A través del Facebook de Jennette's Pier, publicaron lo siguiente:

"El pescador Nathan Martin atrapó el bonito y dentudo pez cabeza de oveja de 9 libras. Esta especie suele estar cerca de las rocas, embarcaderos, arrecifes e incluso puentes y también se le conoce como "pez convicto" debido a sus rayas blancas y negras".

Pez con dientes humanos en aguas de Estados Unido|“Jennette’s Pier”

Conforme al Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Norte, esta especie de pez utiliza sus dientes incisivos y molares, similares a los humanos, para triturar su comida, regularmente crustáceos y mariscos.

Extraño pez también se le conoce como pez convicto

El pez cabeza de oveja suelen estar cerca de rocas, embarcaderos, arrecifes e incluso puentes. También se les conoce como "pez convicto" por sus rayas blancas y negras.