Carlos dejó huella en Tijuana, lo conocían como el “niño CBP One”

Carlos es conocido en el Albergue Ágape como el “niño CBP One”, el apodo se lo ganó debido al apoyo que estuvo brindando a otros migrantes que como él buscan asilo en Estados Unidos.

Desde que las autoridades migratorias habilitaron la aplicación móvil, el joven de 14 años se dedicó a apoyar principalmente a personas que no dominan el uso de las nuevas tecnologías.

“Me siento muy orgulloso porque les estuve ayudando a varias personas,” dijo Carlos Romero, conocido como “el niño CBP One”.

Un pequeño espacio le fue habilitado como oficina en el albergue; gracias a su ayuda, más de un centenar de personas solas o en familia, han logrado obtener una cita de asilo mediante la aplicación CBP One, incluso hay quienes ya están en el vecino país.

“Nos va hacer falta, porque era muy esencial en prácticamente para todo, muy servicial, no solamente con los niños que llegaban, no sé cómo hacía tiempo para darles estudio también a los niños, tiene mucho talento y muchas habilidades este jovencito,” explicó el Pastor Alberto Rivera, director del Albergue Ágape.

Ahora llegó su turno, junto a su madre y hermanito de siete años, se presentaron finalmente a la garita de “el chaparral” para cruzar la frontera.

Vienen huyendo del estado de Guerrero y para este día tuvieron que aguardar cuatro meses en Tijuana.

“Gracias a Dios yo quería una vida mejor para mis hijos, porque están pequeños y no quiero ya que el día de mañana vivan lo que yo he vivido, yo he visto, ahora sí que yo quiero una vida para ellos tranquila y mejor,” comentó Elvira Castrejón, mamá de Carlos.

Antes de partir, Carlos preparó a otros migrantes para que continúen apoyando a otras familias.

“Ya dejé a un encargado allá en el albergue, él va a seguir ayudando, ya si no, pues ya tienen mi número mis compañeros migrantes y ya saben con quién comunicarse,” declaró para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca, Carlos Romero, conocido como “el niño CBP One”.

Todos los días están cruzando migrantes por medio de la cita de CBP One por la frontera de Baja California, en su mayoría son de nacionalidad rusa, seguidos por mexicanos, haitianos y venezolanos.

“Un promedio de entre 170 a 200 personas por esta puerta, hay otros que están ingresando también por Mexicali, garita 1, los cuales son un poco todavía menor, de alrededor de 17 a 25 personas,” dijo Manuel Marín, director del Instituto Nacional de Migración de Baja California.

Desde el 12 de enero que habilitaron la aplicación CBP One para solicitar asilo, un promedio de 11 mil migrantes ha cruzado ya la frontera de, México a Estados Unidos.

Será en la ciudad de Dallas, Texas donde Carlos y su familia tendrán esta oportunidad de iniciar una nueva vida.