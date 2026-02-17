¡"Therian” en adopción! Este es el caso de Pablo, un “dálmata acuarela” que busca dueño en México

El mundo de los fenómenos extraños siempre nos regala sorpresas, pero esta vez Carlos Name llevó las cosas a otro nivel. El creador de contenido, famoso por sus videos de terror y leyendas urbanas, presentó a Pablo, un "therian" identificado como "dálmata acuarela" que busca una familia en México.

Lo curioso es que Pablo no camina en cuatro patas todo el tiempo, pues se trata de un hombre de 42 años que se identifica como un animal.

Esta tendencia, conocida como el movimiento "therian", ha generado miles de dudas y comentarios en las redes sociales.

Un Therian con horario de oficina

Lo más sorprendente del caso de Pablo es su dualidad. Según Carlos Name, Pablo no es un "perro" de tiempo completo. Se trata de un hombre que tiene un empleo formal, hace sus compras y se viste como cualquier otra persona. Sin embargo, dedica 11 horas de su día a vivir bajo su identidad de dálmata.

Es precisamente este horario el que ha complicado las cosas para su cuidador actual, quien ya no puede estar con él durante ese tiempo.

Estos son los cuidados que necesita un Therian

De acuerdo con el video, Pablo requiere cuidados muy específicos para mantener su piel de "dálmata acuarela". Carlos Name mencionó que sus baños no son comunes, pues deben seguir un protocolo llamado "pH de luna", utilizando forzosamente shampoo para perro o para caballo.

A pesar de estas exigencias, el creador de contenido asegura que Pablo es extremadamente limpio y sociable, incluso convive sin problemas con otros perros de verdad.

¿Por qué es peligroso dejar solo a un Therian?

La urgencia por encontrarle un hogar a Pablo no es solo por falta de tiempo de su cuidador. Carlos alertó sobre una peligrosa tendencia en redes sociales donde personas incitan a atacar a los "therians" soltando perros de razas grandes (como los pitbulls).

Debido a que Pablo tiene la tendencia de querer escaparse cuando está en su identidad animal, dejarlo solo en casa representa un riesgo muy alto para su integridad física.

Buscan nuevo dueño para Therian

Carlos Name mostró en su video los papeles de adopción listos para ser entregados a la persona indicada. El perfil del "adoptante" debe ser el de alguien con mucha responsabilidad, que respete la identidad de Pablo y esté dispuesto a seguir sus protocolos de cuidado.

De acuerdo a Name, Pablo vivía en Argentina con su esposa y sus dos hijos, pero hace dos años se mudó a México.

¿Qué es un Therian?

Un "therian" se refiere a personas que sienten una conexión profunda, espiritual o psicológica con un animal no humano. A diferencia de un disfraz (como el cosplay o los furries), los "therians" sienten que su identidad interna es la de un animal específico, en este caso, un dálmata.

No es que crean que su cuerpo sea de animal, sino que su esencia o comportamiento se alinea con las características de esa especie.