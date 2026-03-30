Secuestran a la repostera e influencer Carmiña Castro: Hombres armados la privan de la libertad en Culiacán, Sinaloa

Este domingo 29 de marzo de 2026, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió la ficha de búsqueda PASIN/28/2026 para localizar a la influencer y repostera, Carmiña Miroslava Castro Salazar.

La joven, conocida en redes sociales por su trabajo como repostera, fue privada de su libertad por sujetos armados en un incidente que ha sacudido a la comunidad de creadores de contenido en el estado.

Carmiña Castro habría sido "levantada" por un grupo armado en Sinaloa

De acuerdo con los testimonios, Carmiña fue interceptada por hombres armados mientras se encontraba en el Boulevard Rolando Arjona Amabilis. El hecho ocurrió por la tarde y, según los primeros reportes, el secuestro se dio frente a su propia familia.

Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles sobre el rumbo que tomaron los captores ni si pudieron identificarlos.

Emiten ficha de búsqueda con datos para identificar a la influencer Carmiña Castro

Carmiña Miroslava tiene 29 años, mide 1.70 metros y es de complexión mediana. Al momento de su desaparición, vestía un conjunto deportivo compuesto por blusa negra, pants negros y tenis.

Sus señas particulares son fundamentales para reconocerla: tiene un tatuaje en la nuca con el nombre "TESSIO", otro en la mano derecha que dice "ADAMELIA 1717", y en el dedo medio de la mano izquierda lleva tatuada la letra "T" junto a un corazón. Tiene el cabello largo, lacio y de color rubio.

¿Quién es Carmiña Castro, influencer secuestrada en Sinaloa?

En el mundo digital, Carmiña es una emprendedora. Además de contar con miles de seguidores en TikTok e Instagram, donde comparte su estilo de vida, es la dueña de la pastelería RosaDely, ubicada precisamente sobre el Boulevard Arjona.

La vida de Carmiña Castro estaría en riesgo tras ser "levantada" en Sinaloa

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas activó el Protocolo Alba debido a que se considera que la integridad de Carmiña está en riesgo inminente.

La ficha de búsqueda confirma que la denuncia se presentó el mismo día de su desaparición. Sin embargo, a más de 24 horas del suceso, no hay pistas claras sobre quiénes se la llevaron ni los motivos detrás del ataque.

¿Cómo puedes ayudar a localizar a Carmiña Castro?

Las autoridades sinaloenses han puesto a disposición el número 800-890-90-92 para recibir cualquier información que ayude a dar con el paradero de la joven.

El caso de Carmiña se suma a una racha de violencia que ha golpeado a diversos influencers en Sinaloa.