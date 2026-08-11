¡La carretera 57 no aguanta más! Gobierno de Querétaro pide reconstruir obra tras 15 socavones

La rehabilitación de la carretera federal 57 en Querétaro volvió a quedar bajo señalamientos debido a las condiciones en las que se encuentra la obra, recientemente el secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño Torres, afirmó que los trabajos fueron realizados de manera incorrecta y que, ante las fallas detectadas, deben ser reconstruidos.

El funcionario señaló que en la zona se han generado 15 socavones, cuyos trabajos de atención todavía no han concluido, por esta razón hicieron un llamado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que acelere las labores pendientes.

La postura del gobierno estatal se basa, explicó Gudiño Torres, en un dictamen elaborado por la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), además de un informe que fue entregado por escrito a autoridades federales durante una reunión.

Gobierno de Querétaro señala fallas en obra de la carretera 57

De acuerdo con el secretario de Gobierno, durante el encuentro con autoridades federales se explicó por escrito cuáles eran las deficiencias identificadas en la rehabilitación de la carretera.

Gudiño Torres sostuvo que las autoridades reconocieron durante esa reunión la situación expuesta por el gobierno estatal; el funcionario insistió en que el problema debe ser atendido por la SICT y que no basta con mantener los trabajos pendientes, debido a que, desde la perspectiva estatal, la obra necesita ser reconstruida.

Los 15 socavones continúan en proceso de atención, por lo que el gobierno queretano mantiene la exigencia para que las labores avancen.

Piden concluir los trabajos antes de las obras en Bernardo Quintana

Gudiño Torres recordó que el compromiso establecido era terminar los trabajos de la carretera 57 antes de que comenzaran las obras en Bernardo Quintana; sin embargo, los trabajos relacionados con los 15 socavones todavía no han concluido. Por ello, el secretario de Gobierno pidió a la SICT cumplir con la responsabilidad que le corresponde y acelerar las acciones en la zona.

Otro de los puntos señalados por el funcionario fue la seguridad, lo que lo llevó a pedir que también se atiendan las condiciones de seguridad del tramo, especialmente después de los accidentes registrados durante el último mes.

Gobierno señala presión de ciudadanos y transportistas

El secretario de Gobierno sostuvo que atender la situación de la carretera 57 es una exigencia que también proviene de quienes utilizan la zona.

En ese sentido, mencionó a ciudadanos, comercios y personas que transitan por este tramo, quienes han resultado involucrados en las afectaciones generadas por las condiciones de la obra.

La petición central del gobierno estatal es que la SICT acelere los trabajos pendientes, atienda las condiciones de seguridad y cumpla con el compromiso relacionado con la conclusión de las obras.

