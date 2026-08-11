Piden uniformes y seguro de vida: Policías de Nacajuca, Tabasco, hacen paro de brazos caídos

Con pancartas y protestas, policías municipales de Nacajuca, en el estado de Tabasco, realizaron un paro de brazos caídos en demanda de mejores condiciones de trabajo.

¿Por qué protestan los policías municipales en Nacajuca?

El lunes 10 de agosto de 2026, los agentes se manifestaron a las afueras de la corporación, ya que aseguran que existen irregularidades en la contratación del seguro de vida. Por su parte, el Ayuntamiento de Nacajuca alega que no hay problemas y que dicha póliza está vigente.

Demandas laborales y adeudos pendientes en Tabasco

No obstante, ese no es el único reclamo, ya que los agentes denuncian que no han recibido sus dotaciones de uniformes, chalecos y fornituras, es decir, las fajillas o cinturones que les permiten llevar municiones o armas.

Además, los policías exigen becas para sus hijos, apoyo de vivienda y el pago del programa Fortamun correspondiente al año 2026.

