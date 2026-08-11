Cantaban las mañanitas para celebrar un cumpleaños y una balacera lo arruinó: Balacera en Poza Rica, Veracruz, interrumpe festejo familiar

Una reunión familiar que debió haber sido felicidad terminó angustiando a los que se presentaron al evento de cumpleaños y todo por la inseguridad en Poza Rica, Veracruz.

Una balacera interrumpió el festejo en plenas mañanitas; esto fue lo que sucedió.

Balacera interrumpe un cumpleaños en la colonia Tepeyac

La noche del domingo 9 de agosto, una familia se reunió en una casa ubicada en la colonia Tepeyac, en el municipio de Poza Rica.

Todos cantaban las mañanitas para festejar a un cumpleañero cuando, de repente, sonidos de disparos se escucharon desde la calle.

Aunque al principio algunos confundieron el ruido con cohetes, la ráfaga les hizo saber que eran balazos.

Invitados se tiran al suelo para evitar una bala perdida

Cuando se dieron cuenta de que realmente era una balacera, los cantos pararon y los que asistieron fueron invadidos por el pánico.

Adultos y niños se arrojaron al piso para resguardarse ante el miedo de que una bala perdida atravesara la casa.

La angustia creció al escucharse derrapes de autos y las sirenas de las patrullas que iban tras los agresores.

Balacera interrumpe fiesta de cumpleaños



Se registró un violento ataque armado en la colonia Tepeyac de Poza Rica, #Veracruz, donde familias y niños tuvieron que tirarse al piso al quedar en medio del fuego cruzado.



El enfrentamiento entre policías y criminales se habría… pic.twitter.com/fRkjpoeJUU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 11, 2026

Persecución entre policías y sujetos armados

Lo que se sabe hasta ahora es que los balazos comenzaron cuando sujetos armados atacaron a un hombre que caminaba por la vía pública.

Después de la agresión, elementos de seguridad iniciaron un operativo para alcanzar a los sospechosos, desatando una persecución con intercambio de disparos por varias calles de la zona.

¿Hubo heridos después de la balacera?

Aunque fue notorio que los policías se desplegaron y que las familias se asustaron en la coloniaTepeyac, las autoridades no dieron ningún comunicado oficial.

En la zona circularon versiones de que el hombre atacado en la calle resultó con lesiones, pero hasta el momento no hay un parte médico ni confirmación de las autoridades.

El gobierno de Rocío Nahle no responde ante la inseguridad

El constante ambiente de inseguridad en Poza Rica y municipios vecinos ha provocado el enojo de la población.

Habitantes del norte exigieron a la gobernadora Rocío Nahle García acciones y resultados en materia de seguridad para detener las agresiones en la vía pública y devolver la tranquilidad a las familias de la región.