Ahora van contra “La Rana” y “Aquiles”: peligrosos hermanos del Cártel de Sinaloa

Las cabezas del crimen organizado siguen en la mira para el gobierno de Estados Unidos, país que lanzó un nuevo anuncio contra dos hombres señalados como jefes de plaza del Cártel de Sinaloa: René y Alfonso Arzate García, capos mexicanos prófugos y por quienes se ofrece una recompensa para detenerlos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que busca capturar a dos de los operadores más conocidos del Cártel de Sinaloa. René Arzate García, alias “La Rana”, y Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”, son acusados por diversos delitos.

El anuncio de la recompensa y búsqueda se da a cuatro días de que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fuera abatido en Tapalpa.

¿De cuánto es la recompensa por los hermanos Arzate García del Cártel de Sibaloa?

El programa de recompensas de narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de René Arzate García, “La Rana”, y $5 millones de dólares para detener a su hermano Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”.

Según documentos judiciales, René Arzate García es un jefe de plaza del Cártel de Sinaloa con sede en Baja California, junto con su hermano Alfonso Arzate García.

René Arzate García dirige las operaciones del cártel en Tijuana y municipios aledaños, y participa en la importación a Estados Unidos de grandes cantidades de fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana.

Conocido por su extrema violencia, Arzate García también participa en secuestros y ejecuciones para el Cártel de Sinaloa.

¿Quiénes son los hermanos “La Rana” y “Aquiles” del Cártel de Sinaloa?

René Arzate García, alias “La Rana”

Información del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) menciona que este sujeto nació el 11 de junio de 1983; también es apodado “General” y “Apa”.

Es un líder de alto rango del Cártel de Sinaloa, responsable del narcotráfico en el norte de Baja California.

El 25 de julio de 2014, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California emitió una orden de arresto federal después de que Arzate García fuera acusado federalmente de conspiración para importar marihuana.

El 9 de octubre de 2025, se presentó una acusación formal federal sustitutiva en el Distrito Sur de California, acusando a Arzate García de narcotráfico; apoyo material a una organización terrorista extranjera designada; organización criminal continua; conspiración para distribuir sustancias controladas destinadas a la importación; conspiración para importar sustancias controladas; conspiración para distribuir sustancias controladas; y conspiración para lavar instrumentos monetarios.

Es buscado por narcotráfico, organización criminal continua, apoyo material a una organización terrorista extranjera designada y cargos relacionados con drogas.

Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”

Es buscado por conspiración para distribuir metanfetamina y marihuana.

En 2014, los hermanos Arzate García fueron acusados ​​en el Distrito Sur de California por delitos de narcotráfico en procesos separados y se encuentran prófugos desde entonces.

“René Arzate García ha ascendido en las filas del Cártel de Sinaloa hasta convertirse en uno de los narcotraficantes más violentos y prolíficos de la región”, declaró el agente especial interino a cargo, TJ Holland, de la Oficina de Campo del FBI en San Diego.

“Monstruo de seis cabezas": La DEA revela qué territorios controla CJNG, Cártel de Sinaloa y otros en México

Hermanos del Cártel de Sinaloa llevan 15 años operando en México

Según la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), ambos han controlado conjuntamente la plaza de Tijuana para el Cártel de Sinaloa durante los últimos 15 años, manteniendo su autoridad mediante violencia, alianzas e influencia local, incluyendo corrupción política y policial.

Controlan este corredor de tráfico, lo que los convierte en figuras clave para el sostenimiento de las operaciones del cártel, incluyendo el tráfico de fentanilo, de acuerdo con el Departamento de Estado.