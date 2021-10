¡Ya hay cartel del Vive Latino 2022! Banda MS y Limp Bizkit, en la lista

El festival Vive Latino 2022 dio a conocer el cartel de los artistas que participarán en su edición del 19 y 20 de marzo y que llevará el nombre de “Revive"; entre ellos destacan varias agrupaciones emblemáticas del rock latino, pero a usuarios de redes les sorprendió encontrar en la lista a la Banda MS.

La diversidad de los artistas mereció la celebración de algunos seguidores de este afamado festival, pero también los reclamos de muchos otros debido a la asistencia de la Banda MS, pues al tratarse de un evento para divulgar rock en español, algunos consideraron que no era espacio para la banda de regional mexicano.

En el Vive Latino 2022 se podrá disfrutar de agrupaciones como la Banda MS, Limp Bizkit, Patrick Miller, Fernando Delgadillo, Moenia, Luis Pescetti y otros grandes como Limp Bizkit, Pixies, Los Decadentes, Los Fabulosos Cadillacs, Maldita Vecindad, Camilo Séptimo, Cecilia Toussaint, Fangoria, Julieta Venegas, Gustavo Santaolalla, La Lupita y La Gusana Ciega.

Y otros como: Love of Lesbian, Residente, Santa Fe Clan, Siddhartha, Vetusta Morla, y Vanesa Zamora, entre otros muchos.

Aquí el cartel oficial difundido:

#VL22 19 y 20 de marzo, Foro Sol.#PreventaCitibanamex: 13 y 14 de octubre.

Venta General: a partir del 15 de octubre por @Ticketmaster_Me. pic.twitter.com/AQPcTtzLx7 — Vive Latino (@vivelatino) October 11, 2021

¿Cuándo y dónde será el Festival Vive Latino 2022?

El Festival Vive Latino 2022 se llevará a cabo los días 19 y 20 de marzo del próximo año en el Foro Sol, en la Ciudad de México, como se venía realizando antes de la pandemia por Covid-19.

La preventa de los boletos se realizará el 13 y 14 de octubre y la venta de boletos al público en general será a partir del 15 de octubre.

Para poder ingresar al Foro Sol se solicitará el boleto, identificación oficial y constancia de vacunación completa y en caso de no tenerla prueba negativa de Covid-19 de laboratorio previo autorizado a partir de asistentes de tres años de edad, aplicada 72 horas antes del ingreso al Foro Sol.

Polémica por la presentación de la Banda MS

Aunque muchos usuarios de redes sociales se mostraron positivos ante la llegada de la Banda MS al concierto y llamaron “rockeritos de cristal” a aquellos que no se abrían a la diversidad en pleno 2021, no faltó quien recordó que esta no es la primera vez que propuestas diferentes al rock han sido contempladas.

Recordaron como en 2013, la cumbia de Los Ángeles Azules puso a bailar al público con su peculiar estilo grupero de Iztapalapa para el Mundo; en 2017 Bronco pisó los escenarios del Vive Latino y un año después los Tucanes de Tijuana.

