¡Cuidado con las fake news! Así actuaron los cárteles tras el abatimiento de “El Mencho”

La difusión de fake news en México se intensificó tras el abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en medio de un operativo de fuerzas federales.

De acuerdo con reportes de Reuters, después del operativo comenzaron a circular en redes sociales mensajes falsos, videos manipulados y versiones exageradas sobre supuestos ataques y hechos violentos en distintas regiones del país.

Aunque sí se registraron episodios reales de violencia, expertos advierten que parte del caos informativo fue impulsado deliberadamente por grupos criminales para amplificar el miedo entre la población .

🇲🇽❌ Hasta 500 "fake news" se registraron en México tras operativo contra "Mencho", según estudio



📰 Solo en las primeras 48 horas que transcurrieron después de la operación que culminó con la muerte del exdirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera,… pic.twitter.com/GPx5Io3NgF — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) February 24, 2026

Fake news "del narco": una estrategia para sembrar terror

Especialistas en seguridad señalan que los cárteles han comenzado a utilizar la desinformación como una herramienta crucial en su operación, no solo para comunicar, sino para ejercer control.

A través de redes sociales, cuentas anónimas y contenido viral, estos grupos buscan:



Exagerar hechos violentos

Difundir rumores sin confirmar

Generar percepción de ingobernabilidad

Este tipo de acciones forman parte de una estrategia de guerra psicológica, en la que el objetivo es que el miedo se propague más allá de los hechos reales.

¿Qué tipo de fake news circularon tras la muerte de "El Mencho"?

Usuarios reportaron en plataformas digitales:



Supuestos ataques simultáneos en múltiples ciudades, así como la toma del Aeropuerto de Guadalajara por parte de sicarios

Incendios en zonas turísticas que no ocurrieron

Falsas tomas de aeropuertos y carreteras

En varios casos, el contenido era reciclado de eventos anteriores, sacado de contexto o completamente fabricado, pero logró viralizarse rápidamente.

Grupos de sicarios toman el aeropuerto de Guadalajara tras la caída de "El Mencho".

Seguro que sale Claudia Sheinbaum a hacer una declaración pública pidiendo al rey de España que pida perdón por no sé qué de hace 500 años.pic.twitter.com/ZZJbvwllJG — Capitán General de los Tercios (@capTercio) February 23, 2026

Narco, redes sociales y tecnología: una combinación peligrosa

El fenómeno de las fake news del narco en México se ha fortalecido con el uso de herramientas digitales, incluyendo inteligencia artificial y redes coordinadas de cuentas.

Investigaciones de Reuters apuntan a la existencia de:



Perfiles vinculados a grupos criminales

“Narcoinfluencers” que difunden mensajes

que difunden mensajes Contenido diseñado para manipular percepciones

Esto permite que la desinformación alcance a miles de personas en cuestión de minutos. El caso del abatimiento de “El Mencho” mostró un cambio en la forma en que operan los cárteles: ya no solo recurren a la violencia física, sino también a la manipulación informativa.

Si bien hubo hechos reales como bloqueos y ataques, la desinformación amplificó el impacto y generó una percepción de crisis mayor a la registrada en el terreno.

❌ La imagen que supuestamente muestra a Puerto Vallarta en llamas es una creación hecha con Inteligencia Artificial. La ciudad NO está incendiándose 🔥 pic.twitter.com/er823WjXL2 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 22, 2026

¿Cómo identificar fake news en contextos como el ocurrido el 22 de febrero?

En escenarios de violencia como el que se vivió tras la muerte de “El Mencho”, la circulación de datos falsos no solo desinforma, sino que puede generar pánico colectivo , afectar decisiones de seguridad personal e incluso entorpecer operativos reales.

Especialistas advierten que los cárteles utilizan la rapidez de las redes sociales para posicionar narrativas falsas antes de que la información real pueda confirmarse, lo que vuelve clave que la ciudadanía adopte filtros básicos de verificación.

Entre las principales recomendaciones destacan:



Confirmar la información en medios confiables

Evitar difundir contenido alarmista sin una fuente clara o verificable

Revisar la fecha y el contexto de imágenes y videos, ya que muchos son reciclados de hechos pasados

Identificar cuentas sospechosas, con nombres genéricos o sin historial confiable

Contrastar versiones cuando se reportan hechos violentos en desarrollo

❌Falsa fotografía que muestra edificios en llamas en #PuertoVallarta, #Jalisco, tras operativo del Gabinete de Seguridad (@GabSeguridadMX)



✅La fotografía que circula en redes sociales en la que se muestran diferentes edificios en Puerto Vallarta, Jalisco, incendiándose es… pic.twitter.com/uBPkL1t1cz — InfodemiaMx (@infodemiaMex) February 22, 2026

Compartir información falsa no es un acto menor. En contextos de violencia, puede provocar psicosis social, saturación de servicios de emergencia y desinformación masiva, lo que termina favoreciendo indirectamente a los grupos criminales.

Por ello, expertos coinciden en que el combate a la violencia también pasa por el consumo responsable de información, donde cada usuario juega un papel importante para frenar la propagación del miedo.