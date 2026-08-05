Ni “fascista” ni “ambiciosa” bastaron: Tribunal tumba sanción contra Noroña por caso Grecia Quiroz

El nombre de Gerardo Fernández Noroña volvió a estar en el ojo público y no precisamente por destacar en su trabajo, sino porque la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia que había determinado la existencia de violencia política de género contra la presidenta municipal, Grecia Quiroz.

Ahora, el órgano electoral michoacano tendrá que emitir una nueva sentencia antes del próximo 14 de agosto, luego de que la Sala Regional Toluca ordenara revisar nuevamente los argumentos del expediente.

Sala Regional Toluca da la razón a la impugnación de Fernández Noroña

La controversia comenzó después de que Grecia Quiroz presentó una denuncia contra Fernández Noroña por declaraciones realizadas tras el asesinato del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el posterior nombramiento de Quiroz como presidenta municipal sustituta.

El Tribunal Electoral de Michoacán había determinado que las expresiones del senador sí constituían violencia política contra las mujeres por razón de género, al considerar que los señalamientos afectaban la imagen y legitimidad de la alcaldesa en el ejercicio de su cargo.

Sin embargo, Fernández Noroña impugnó esa decisión ante la Sala Regional Toluca, instancia que analizó nuevamente el caso y concluyó que el tribunal local debía emitir otra resolución.

De acuerdo con la magistrada del Tribunal Electoral de Michoacán, Yurisha Andrade, el nuevo análisis deberá comenzar por revisar si las declaraciones del senador están protegidas por la inmunidad parlamentaria establecida en el artículo 61 de la Constitución.

El caso regresará al Tribunal Electoral de Michoacán

La magistrada explicó que el expediente ha pasado por distintas etapas desde que fue presentado en enero de este año ante el Instituto Electoral de Michoacán.

En un primer momento, el Tribunal Electoral local se declaró incompetente para resolver la denuncia, al considerar que existían criterios previos que impedían analizar el asunto debido a que Grecia Quiroz no había llegado al cargo mediante una elección directa.

Posteriormente, la Sala Regional Toluca modificó ese criterio y ordenó al tribunal michoacano estudiar el fondo del caso, lo que llevó a la sentencia donde se determinó que sí existía violencia política de género.

¿Qué dijo Noroña sobre Grecia Quiroz?

El conflicto surgió por declaraciones del senador realizadas en noviembre de 2025, cuando criticó los posicionamientos de Grecia Quiroz después del asesinato de Carlos Manzo.

Fernández Noroña cuestionó las acciones de la alcaldesa y afirmó que existía un interés político detrás de sus declaraciones. Además, utilizó calificativos como “ambiciosa” y “fascista”, mientras señaló que sus posturas estaban relacionadas con sectores de oposición.

La entonces denuncia argumentó que esas expresiones no formaban parte únicamente del debate político, sino que buscaban desacreditar a Quiroz en su papel como funcionaria pública.

El senador rechazó esa interpretación y sostuvo que sus comentarios fueron críticas políticas dentro del marco de la discusión pública.

Tras conocer la resolución de la Sala Regional Toluca, Fernández Noroña celebró el fallo en sus redes sociales, mientras que el proceso continuará en Michoacán con una nueva sentencia que deberá definir el rumbo jurídico del caso.

