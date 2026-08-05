¡Los Reyes La Paz bajo el agua! Severas inundaciones superan medio metro y dejan autos varados tras tormenta

Una fuerte tormenta con lluvia y granizo provocó severas inundaciones la tarde de este martes en Los Reyes La Paz, al oriente del Estado de México , donde el agua alcanzó alrededor de medio metro en algunos puntos, dejó vehículos varados y complicó la circulación sobre la carretera México-Texcoco.

Las afectaciones también alcanzaron colonias de la zona alta del municipio; la fuerza con la que descendió el agua sorprendió a comerciantes de un tianguis instalado en San José de las Palmas, mientras Bomberos desplegaron trabajos en diferentes puntos para intentar reducir los niveles acumulados.

Carretera México-Texcoco queda bajo el agua tras las lluvias

Uno de los puntos más complicados se registró sobre la carretera México-Texcoco, principalmente en la zona de Términos y las inmediaciones del rastro, donde la acumulación de agua frenó el tránsito tanto hacia Texcoco como en dirección a la Ciudad de México.

En este sector, identificado como un punto recurrente de inundaciones, el agua alcanzó aproximadamente 50 centímetros de altura; algunos conductores que intentaron atravesar los encharcamientos quedaron varados y tuvieron dificultades para continuar su recorrido.

Las lluvias permanecían activas en la zona mientras elementos de Bomberos realizaban labores para atender los puntos afectados y tratar de disminuir los niveles.

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#Reportando 🌊 | ¡Cómo cascadas! Corrientes de agua en zonas altas de #LaPaz, #EdoMéx. 🔴



⚠️⛈️ Corrientes de agua baja con gran fuerza desde las zonas altas del municipio, provocando inundaciones de consideración en diversas colonias populares.



🚗🚫 Además, toma en cuenta que,… pic.twitter.com/HghhM5CrD6 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 4, 2026

Videos muestran autos varados y calles inundadas en Los Reyes La Paz

La dimensión de las afectaciones comenzó a conocerse también mediante videos compartidos en redes sociales, donde habitantes documentaron calles cubiertas por agua y vehículos detenidos en medio de las inundaciones.

La intensa #lluvia de esta tarde en el oriente del #Edomex, provocó severas inundaciones en diferentes colonias del municipio de los Reyes La Paz.



El #MetroCDMX informó que debido a la lluvia se implementa marcha de seguridad en la #LíneaA. Esta medida reduce la velocidad de… pic.twitter.com/zeZhuNLzd5 — Nacho Lozano (@nacholozano) August 4, 2026

Las imágenes también mostraron la fuerza con la que el agua descendió desde las partes altas de Los Reyes La Paz; uno de los sectores afectados fue el tianguis de San José de las Palmas, donde comerciantes fueron sorprendidos durante la jornada de este martes.

El escenario se complicó debido a que el agua terminó concentrándose en vialidades ubicadas en zonas más bajas del municipio.

Metro La Paz y varias colonias también registran afectaciones

Los problemas no quedaron únicamente sobre la carretera; en las inmediaciones del paradero del Metro La Paz, el agua superó el nivel de la banqueta y obligó a los automovilistas a disminuir la velocidad.

También se reportaron inundaciones en Valle de Los Reyes, Tecamachalco y Ancón; en algunas calles, vecinos optaron por restringir el paso de vehículos para evitar que el movimiento del agua provocado por las unidades alcanzara las viviendas.