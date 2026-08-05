¡Los Reyes La Paz bajo el agua! Severas inundaciones superan medio metro y dejan autos varados tras tormenta
Tras lluvias torrenciales, reportan severas inundaciones en Los Reyes La Paz, Edomex; el agua supera medio metro en la México-Texcoco, tormenta deja autos varados.
Una fuerte tormenta con lluvia y granizo provocó severas inundaciones la tarde de este martes en Los Reyes La Paz, al oriente del Estado de México, donde el agua alcanzó alrededor de medio metro en algunos puntos, dejó vehículos varados y complicó la circulación sobre la carretera México-Texcoco.
Las afectaciones también alcanzaron colonias de la zona alta del municipio; la fuerza con la que descendió el agua sorprendió a comerciantes de un tianguis instalado en San José de las Palmas, mientras Bomberos desplegaron trabajos en diferentes puntos para intentar reducir los niveles acumulados.
Carretera México-Texcoco queda bajo el agua tras las lluvias
Uno de los puntos más complicados se registró sobre la carretera México-Texcoco, principalmente en la zona de Términos y las inmediaciones del rastro, donde la acumulación de agua frenó el tránsito tanto hacia Texcoco como en dirección a la Ciudad de México.
En este sector, identificado como un punto recurrente de inundaciones, el agua alcanzó aproximadamente 50 centímetros de altura; algunos conductores que intentaron atravesar los encharcamientos quedaron varados y tuvieron dificultades para continuar su recorrido.
Las lluvias permanecían activas en la zona mientras elementos de Bomberos realizaban labores para atender los puntos afectados y tratar de disminuir los niveles.
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#Reportando 🌊 | ¡Cómo cascadas! Corrientes de agua en zonas altas de #LaPaz, #EdoMéx. 🔴— SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 4, 2026
⚠️⛈️ Corrientes de agua baja con gran fuerza desde las zonas altas del municipio, provocando inundaciones de consideración en diversas colonias populares.
🚗🚫 Además, toma en cuenta que,… pic.twitter.com/HghhM5CrD6
Videos muestran autos varados y calles inundadas en Los Reyes La Paz
La dimensión de las afectaciones comenzó a conocerse también mediante videos compartidos en redes sociales, donde habitantes documentaron calles cubiertas por agua y vehículos detenidos en medio de las inundaciones.
La intensa #lluvia de esta tarde en el oriente del #Edomex, provocó severas inundaciones en diferentes colonias del municipio de los Reyes La Paz.— Nacho Lozano (@nacholozano) August 4, 2026
El #MetroCDMX informó que debido a la lluvia se implementa marcha de seguridad en la #LíneaA. Esta medida reduce la velocidad de… pic.twitter.com/zeZhuNLzd5
Las imágenes también mostraron la fuerza con la que el agua descendió desde las partes altas de Los Reyes La Paz; uno de los sectores afectados fue el tianguis de San José de las Palmas, donde comerciantes fueron sorprendidos durante la jornada de este martes.
El escenario se complicó debido a que el agua terminó concentrándose en vialidades ubicadas en zonas más bajas del municipio.
Metro La Paz y varias colonias también registran afectaciones
Los problemas no quedaron únicamente sobre la carretera; en las inmediaciones del paradero del Metro La Paz, el agua superó el nivel de la banqueta y obligó a los automovilistas a disminuir la velocidad.
También se reportaron inundaciones en Valle de Los Reyes, Tecamachalco y Ancón; en algunas calles, vecinos optaron por restringir el paso de vehículos para evitar que el movimiento del agua provocado por las unidades alcanzara las viviendas.