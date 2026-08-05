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¡Los Reyes La Paz bajo el agua! Severas inundaciones superan medio metro y dejan autos varados tras tormenta

Tras lluvias torrenciales, reportan severas inundaciones en Los Reyes La Paz, Edomex; el agua supera medio metro en la México-Texcoco, tormenta deja autos varados.

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Tras lluvias torrenciales, reportan severas inundaciones en Los Reyes La Paz, Edomex; el agua supera medio metro en la México-Texcoco, tormenta deja autos varados.|Especial

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

Una fuerte tormenta con lluvia y granizo provocó severas inundaciones la tarde de este martes en Los Reyes La Paz, al oriente del Estado de México, donde el agua alcanzó alrededor de medio metro en algunos puntos, dejó vehículos varados y complicó la circulación sobre la carretera México-Texcoco.

Las afectaciones también alcanzaron colonias de la zona alta del municipio; la fuerza con la que descendió el agua sorprendió a comerciantes de un tianguis instalado en San José de las Palmas, mientras Bomberos desplegaron trabajos en diferentes puntos para intentar reducir los niveles acumulados.

Carretera México-Texcoco queda bajo el agua tras las lluvias

Uno de los puntos más complicados se registró sobre la carretera México-Texcoco, principalmente en la zona de Términos y las inmediaciones del rastro, donde la acumulación de agua frenó el tránsito tanto hacia Texcoco como en dirección a la Ciudad de México.

En este sector, identificado como un punto recurrente de inundaciones, el agua alcanzó aproximadamente 50 centímetros de altura; algunos conductores que intentaron atravesar los encharcamientos quedaron varados y tuvieron dificultades para continuar su recorrido.

Las lluvias permanecían activas en la zona mientras elementos de Bomberos realizaban labores para atender los puntos afectados y tratar de disminuir los niveles.

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Videos muestran autos varados y calles inundadas en Los Reyes La Paz

La dimensión de las afectaciones comenzó a conocerse también mediante videos compartidos en redes sociales, donde habitantes documentaron calles cubiertas por agua y vehículos detenidos en medio de las inundaciones.

Las imágenes también mostraron la fuerza con la que el agua descendió desde las partes altas de Los Reyes La Paz; uno de los sectores afectados fue el tianguis de San José de las Palmas, donde comerciantes fueron sorprendidos durante la jornada de este martes.

El escenario se complicó debido a que el agua terminó concentrándose en vialidades ubicadas en zonas más bajas del municipio.

Metro La Paz y varias colonias también registran afectaciones

Los problemas no quedaron únicamente sobre la carretera; en las inmediaciones del paradero del Metro La Paz, el agua superó el nivel de la banqueta y obligó a los automovilistas a disminuir la velocidad.

También se reportaron inundaciones en Valle de Los Reyes, Tecamachalco y Ancón; en algunas calles, vecinos optaron por restringir el paso de vehículos para evitar que el movimiento del agua provocado por las unidades alcanzara las viviendas.

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