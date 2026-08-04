“¡Párate!”: Graban momento en que conductor embiste y arrastra a mujer tras choque en Monterrey, Nuevo León

El reclamo por un choque vial escaló a agresiones que pudieron ocasionar una tragedia peor en Monterrey, Nuevo León.

Un automovilista arrastró con su auto a una mujer por la calle antes de darse a la fuga. Testigos grabaron el momento de la agresión mientras intentaban frenar al chofer.

Choque escala a agresión en Monterrey

Todo comenzó con un choque entre dos coches. Después del impacto, la conductora afectada bajó de su unidad y se acercó al otro vehículo para reclamarle al chofer y pedirle que se hiciera cargo de los daños ocasionados.

Agresor aceleró el auto y la arrastró por la calle

En lugar de detenerse a para platicar y resolver, el sujeto reaccionó de forma agresiva.

Sin dudarlo, pisó el acelerador de su auto gris para darse a la fuga.

Al arrancar, la mujer quedó enganchada al automóvil y fue arrastrada varios metros sobre la vialidad antes de caer completamente al suelo.

Conflicto vial en #Monterrey termina con una mujer arrastrada por un vehículo



Un reclamo de tránsito derivó en un acto de violencia en Monterrey, #NuevoLeón, cuando un automovilista reaccionó agresivamente contra una mujer, la enganchó a su auto gris y la arrastró por la calle… pic.twitter.com/NXgJD2CFxB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 4, 2026

Graban el momento en que embisten a mujer

Ocupantes de otro coche que pasaban por el lugar de los hechos pudieron ver la agresión y comenzaron a grabar con sus celulares para registrar lo que pasaba.

En el video se escuchan los gritos de las personas pidiendo que el agresor se detuviera.

Tras la huida del responsable, los mismos ciudadanos se acercaron para ayudar a la víctima.

¿Qué heridas le provocó a la víctima?

Elementos de Protección Civil y paramédicos llegaron al lugar para atender a la afectada.

Los rescatistas la valoraron e informaron que la mujer resultó con raspaduras y quemaduras por la fricción contra el pavimento en los brazos, por lo que tuvo que ser trasladada para recibir atención médica especializada.

Buscan al responsable de la agresión

Las imágenes captadas por los testigos ya circulan en redes sociales y forman parte de los elementos para ubicar al conductor del automóvil gris.

Las autoridades locales estarían investigando para dar con el paradero del responsable, quien huyó de la escena tras ser responsable de un accidente vial y de realizar una agresión en contra de la mujer con la que chocó.