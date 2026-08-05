El cielo cambió en minutos: un tornado sorprendió a San Cristóbal de las Casas, Chiapas y dejó daños a su paso

Un tornado acompañado de fuertes lluvias tomó por sorpresa a habitantes de la zona norte de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la tarde de este martes. El fenómeno provocó daños en viviendas, comercios y la caída de árboles, por lo que autoridades municipales desplegaron un operativo para atender las emergencias.

Protección Civil, Policía Municipal, Tránsito y personal de Ecología mantienen recorridos en distintos puntos del municipio para revisar el alcance de las afectaciones y atender los reportes de la población.

¿Qué daños dejó el tornado en San Cristóbal de Las Casas?

El reporte preliminar indica daños en tres locales comerciales del mercado de la zona norte, así como afectaciones en una vivienda de la colonia Nueva Hermosa, dos casas en la colonia Progreso y una galera ubicada en América Libre.

Las autoridades señalaron que la evaluación continúa, por lo que el número de inmuebles afectados podría actualizarse conforme avancen las inspecciones.

#Reportando 🌪️ | Posible #tornado no supercelda en San Cristóbal de Las Casas, #Chiapas. 🔴



⚠️ Registros en redes sociales confirman rotación de nubes y la formación de un posible tornado no supercelda (torbellino) en San Cristóbal de Las Casas.



⛈️🏠 A pesar de ser de corta… pic.twitter.com/NQpCTdRm6U — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 4, 2026

¿Dónde hubo caída de árboles tras las lluvias?

Las fuertes rachas de viento derribaron árboles en varios puntos de la ciudad, hasta el momento se reporta en:



Cerrito.

Inmediaciones de la Clínica 17.

Montes Azules.

Cascajal.

Personal de emergencia trabaja en el retiro de ramas y troncos para liberar las vialidades y reducir riesgos para automovilistas y peatones.

🚨 ¡El Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) continúa en acción!



🪓🌳 Atendemos el reporte de árbol colapsado en la 3a Pte, entre 3a y 4a Nte, en la Col. Terán de Tuxtla Gutiérrez, se trabaja con el retiro para reducir riesgos y liberar la vía. pic.twitter.com/1ZH8UJqSOX — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) August 4, 2026

También Protección Civil atendió varios reportes de desprendimientos de techos de lámina, tras el paso del tornado. Por ahora no hay indicios de personas lesionadas ni víctimas.

🏠 información preliminar



Elementos de Protección Civil Ostuacán atienden el reporte de afectaciones parciales a viviendas por desprendimiento de láminas en la cabecera municipal. 🌧️⚠️ pic.twitter.com/JUwDifoTQU — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) August 5, 2026

El gobierno municipal pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar zonas donde aún se realizan labores de limpieza o existan árboles y estructuras con riesgo de caer.

También exhortó a reportar cualquier emergencia a Protección Civil o a los servicios de auxilio para agilizar la atención mientras continúan los recorridos en diferentes colonias.