Operativo contrarreloj en Barranca de Huentitán: Rescatistas de Jalisco buscan a menor arrastrado por corriente en arroyo
Continúa la búsqueda de un menor que cayó a un arroyo en la Barranca de Huentitán y fue arrastrado por la corriente; autoridades piden no sumarse al operativo.
La búsqueda de un menor desaparecido en la Barranca de Huentitán continúa por segundo día en Guadalajara, Jalisco; el joven fue arrastrado por la corriente de un arroyo cuando intentaba cruzar el cauce en la zona de Oblatos y, hasta el momento, los cuerpos de emergencia no han logrado localizarlo.
El operativo comenzó el lunes 3 de agosto y fue reanudado este martes por elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, con apoyo de la Policía municipal y Bomberos de Tonalá; las labores se concentran a lo largo del cauce por donde habría sido arrastrado el menor después de caer al agua.
Menor habría caído cuando intentaba cruzar el arroyo
Los primeros reportes indican que tres menores se encontraban en las inmediaciones de la barranca cuando ocurrió el accidente; al intentar atravesar el arroyo, uno de ellos habría resbalado y caído a la corriente, mientras sus acompañantes solicitaron ayuda al no poder rescatarlo.
La información recabada por los equipos de emergencia señalan que, de manera preliminar, el joven habría sido llevado por el agua hacia una primera caída de entre 40 y 50 metros; posteriormente, la corriente habría continuado arrastrándolo por un remanso y a través del cauce.
Debido a esta trayectoria, las brigadas ampliaron la búsqueda hacia diferentes puntos del río, en dirección a la zona donde desemboca en el río Santiago.
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Bomberos mantienen búsqueda dentro de la Barranca de Huentitán
Las condiciones del terreno complican el despliegue, pues la barranca presenta zonas de difícil acceso y el cauce mantiene riesgos adicionales durante la temporada de lluvias, por lo que las maniobras están siendo realizadas por personal con capacitación y equipo especializado.
Hasta el último reporte proporcionado por las autoridades, el operativo continuaba activo sin resultados positivos.
Piden no ingresar a la barranca ni utilizar drones para ayudar
Ante convocatorias difundidas para sumarse a la búsqueda, Protección Civil pidió a la población no ingresar por cuenta propia a la Barranca de Huentitán y tampoco acudir con drones.
La dependencia explicó que incorporar personas ajenas al operativo puede dificultar el desplazamiento de los rescatistas y, debido a las condiciones geográficas, provocar una nueva emergencia.
Las autoridades también lanzaron una recomendación para esta temporada de lluvias: no intentar cruzar ríos, arroyos o canales cuando exista corriente, incluso cuando el nivel parezca bajo, debido a que la fuerza y cantidad del agua pueden aumentar rápidamente.