Era el joven Álvaro Octavio: Salió a trabajar en Culiacán y lo hallaron sin vida en Villa Universidad; su cuerpo tenía un mensaje

Fue durante la noche del sábado 1 de agosto que las autoridades de Culiacán, Sinaloa, encontraron el cuerpo sin vida del joven de 22 años, Álvaro Octavio, quien habría desaparecido el jueves 30 de julio.

¿Qué le pasó a Álvaro y qué se sabe de su desaparición?

¡Tenía 22 años!👤🚨 Identifican a hombre asesinado en el sector Villa Universidad.📲https://t.co/a26fgrevFS — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) August 3, 2026

Encuentran a otro joven asesinado en Culiacán: Álvaro Octavio

El cuerpo del joven Álvaro fue hallado el día sábado 1 de agosto en el parque del fraccionamiento Residencial Campestre, en el sector Villa Universidad, a espaldas de Plaza Las Américas.

Fue cerca de las 23:45 de la noche que vecinos de la zona alertaron a las autoridades de haber escuchado varios disparos de arma de fuego.

Equipo forense y familiares confirmaron que el hallazgo corresponde a Álvaro Octavio.

Así desapareció Álvaro Octavio

Álvaro trabajaba en un restaurante de comida japonesa en Culiacán y fue ahí donde sujetos lo habrían interceptado el jueves 30 de julio y lo "levantaron" cuando salía de su jornada laboral.

Después de días de búsqueda por parte de sus seres queridos tras no haber tenido comunicación ni saber nada de él, el joven fue devuelto sin vida en la vía pública.

Así encontraron el cuerpo de Álvaro Octavio

Elementos de seguridad que llegaron a la escena del crimen confirmaron que el cuerpo de Álvaro presentaba varios impactos de bala, tenía la cara cubierta y las manos amarradas hacia la espalda, además de un mensaje anotado en un pedazo de cartón.

La zona fue asegurada por equipos de la policía, esto en lo que la Fiscalía de Sinaloa procesaba la escena del crimen antes de trasladar el cuerpo para la necropsia correspondiente.

Hace unos días encontraron embols@do y d3smembrado al joven Julio César Arredondo Bojórquez, en una calle de Culiacán, hoy encuentran a otro chico también en Culiacán 🤬



Qué fin de semana tan brutal: confirman que otro joven de 22 años fue víctima de la viol3ncia tras haber sido… pic.twitter.com/r0dT4hCtZJ — DRA. MERCEDES PAVON "SUPERMUELITA FIFÍ" (@GARCIPAVON) August 3, 2026

Caso se suma al del joven Julio César

La lamentable muerte de Álvaro se suma a la racha de violencia en Culiacán, donde jóvenes trabajadores han sido los más afectados, como el caso de Julio César Arredondo.

Julio era estudiante de arquitectura y trabajaba en una cafetería para salir adelante. Fue durante la noche y saliendo de su trabajo que desapareció.

El joven de 21 años también fue hallado sin vida días después.