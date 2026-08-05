Alerta en México por el Volcán de Fuego: ¿Qué tan cerca está de Chiapas y dónde puede caer ceniza?

La repentina actividad y erupción del Volcán de Fuego en Guatemala encendió las alarmas en México, pues la cercanía con Chiapas hace pensar que la ceniza puede llegar al sur de nuestro país.

De acuerdo a lo revelado por el el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) de Guatemala, el volcán se mantiene el momento más violento, activo y de mayor energía dentro de una erupción volcánica

¿Qué tan cerca está de Chiapas el Volcán de Fuego?

El Volcán de Fuego se localiza entre los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, a aproximadamente 50 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, la capital de Guatemala.

México hace frontera con Guatemala en el estado de Chiapas, ubicándose a unos 140 kilómetros en línea recta del volcán.

Para tener un mejor contexto de la distancia, entre el Volcán Popocatépetl y la Ciudad de México hay 72 kilómetros, prácticamente la mitad de lo que separa a Chiapas del Volcán de Fuego.

¿La ceniza del Volcán de Fuego puede llegar a Chiapas?

A pesar de la gran distancia que existe entre el Volcán de Fuego y Chiapas, la ceniza sí puede llegar a territorio mexicano si se cumplen dos condiciones fundamentales: fuertes vientos y grandes erupciones.

El Volcán de Fuego incrementa su actividad y mantiene en alerta a #Guatemala 🌋



Las autoridades evacuaron a 659 personas de ocho comunidades y habilitaron albergues en Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, mientras se preparan nuevas evacuaciones por el riesgo de que la… pic.twitter.com/yrZZOe5Bwt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 4, 2026

De acuerdo a lo informado por especialistas, una erupción de gran altitud, en combinación con fuertes rachas de viento hacia el noreste, generarían que las cenizas alcancen a municipios fronterizos de México.

De hecho, los residuos de la actividad volcánica se han dispersado a 120 kilómetros de distancia, llegando hasta el San Marcos, departamento guatemalteco que colinda con Chiapas.

Guatemala alerta a México por posible llegada de ceniza volcánica

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (INSIVUMEH) compartió un mapa de dispersión de ceniza en el que se está el municipio de Tuxtla Chico por la posible llegada de ceniza.

Mientras que elementos de Protección Civil de Guatemala señalaron que el monitoreo se extiende a los municipios mexicanos de Unión Juárez, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo, Suchiate y Tapachula.

