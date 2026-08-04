Lanzan megadescuento en multas y recargos vehiculares en Jalisco; aplica para estos conductores

Jalisco puso en marcha un nuevo programa que permite poner al corriente a los conductores que cuentan con recargos como fotoinfracciones, refrendo por pagar o multas vehiculares.

El Servicio Estatal Tributario (SET) informó que los contribuyentes podrán obtener descuentos, pago en mensualidades e incluso podrán realizar el canje de placas sin un costo extra, pero ¿para quiénes aplica?

Jalisco anuncia descuentos en multas y recargos vehiculares este 2026

El Gobierno de Jalisco informó que al menos 822 mil personas propietarias de vehículos actualmente mantienen adeudos, por lo que se busca ayudar a las familias a regularizarse con los siguientes descuentos:



Multas de movilidad (fotomultas) :

Adeudos de refrendo : aplica el 80% de descuento

: aplica el 80% de descuento Trámite de cambio de propietarios: aplica el 70% de descuento

Además, los conductores podrán acceder a diferentes opciones de pago según sea el monto de la deuda:



De 5 mil a 8 mil pesos: hasta 3 meses

De 8 mil a 15 mil pesos: hasta 6 meses

De 15 mil a 50 mil pesos: hasta 9 meses

Más de 50 mil pesos: hasta 12 meses

El Programa de Regularización de Contribuciones Locales estará vigente hasta noviembre de 2026.



Es una oportunidad para que las y los contribuyentes puedan ponerse al corriente con descuentos en multas y recargos. pic.twitter.com/1pTElJxw5p — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) March 31, 2026

¿Hasta cuándo se podrá obtener el descuento en multas vehiculares en Jalisco?

El Jefe del Servicio Estatal Tributario, Carlos Arias Madrid, informó que el programa ya se encuentra vigente desde el 1 de agosto y estará disponible hasta el miércoles 30 de septiembre.

Para poder aplicar a este programa, los conductores pueden acudir a las diferentes recaudadoras del estado o ingresar al sitio oficial de servicios vehiculares.

En este enlace puedes consultar la recaudadora más cercana a tu domicilio, así como sus horarios de servicio.

Lista de personas que no podrán obtener el descuento en multas vehiculares en Jalisco

¡Estas son las letras chiquitas! Si bien, Jalisco busca beneficiar a miles de conductores, hay ciertas personas que NO podrán acceder a los diferentes descuentos, según sea el caso.

Lo primero es que los contribuyentes deben contar con adeudos o multas pendientes, generados durante 2025 o en años anteriores. Además, las multas no deben estar relacionadas con:

