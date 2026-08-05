Corte de luz en Nuevo León por fuertes lluvias: CFE publica lista de municipios afectados

¡Un diluvio en Nuevo León! Durante este martes 4 y miércoles 5 de agosto, varios municipios registrarán fuertes lluvias y hasta tormentas eléctricas, por lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) alertó por un posible corte de luz.

Tan solo la tarde de este martes, varias regiones reportaron apagones y fallas en la energía eléctrica, por lo que Protección Civil del Estado pidió extremar precauciones.

¿En dónde no hay luz en Nuevo León? reportan apagones en estos municipios

La CFE informó que mantiene un operativo para atender los daños ocasionados por las lluvias y tormentas que han afectado diversas zonas de la Sultana del Norte.

Aunque ya se trabaja de manera coordinada con el Gobierno, los municipios más afectados por los cortes de luz son:



Apodaca

Cadereyta Jiménez

General Escobedo

Ciénega de Flores

Galeana

General Zuazua

Guadalupe

Juárez

Pesquería

San Nicolás de los Garza

San Pedro Garza García

Zaragoza.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este miércoles, continuarán las lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, por lo que los apagones podrían persistir.

#CFEInforma | De acuerdo con @conagua_clima, esta tarde y noche, así como el día de mañana, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento en Nuevo León. 🌧️⚡



Ante estas condiciones, personal de la CFE trabaja de la mano con el gobierno del… pic.twitter.com/o70uOX6U11 — CFEmx (@CFEmx) August 5, 2026

Pronóstico del clima en Nuevo León este miércoles 5 de agosto

Luego de que el fin de semana, la entidad estuviera bajo alerta por el fenómeno conocido como “downburst”, el cual dejó fuertes vientos e inundaciones en algunas regiones, este martes se registraron precipitaciones intensas, además de rachas de viento de hasta 60 km/h.

La mayor intensidad se reportó en el Área Metropolitana de Monterrey, región Citrícola, Sur y Montañosa de Nuevo León, así como en las regiones Centro, Sureste y Sierra de Arteaga de Coahuila.

Pese a esto, para este miércoles 5 de agosto se prevé que la onda de calor mantenga las temperaturas en Nuevo León por arriba de los 40 °C.

A comparación de días anteriores, habrá una disminución en la intensidad de las tormentas; sin embargo, persistirán intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y existe la posibilidad de caída de granizo.