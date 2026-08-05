VIDEO | ¡Orgullo mexicano! Niño conquista podio de aritmética y recibe ovación en pleno vuelo

El niño mexicano Javier Emiliano Ramírez González conquistó el segundo lugar en el Campeonato Internacional ALOHA Mental Arithmetic 2026 , celebrado en Panamá; pero el reconocimiento no terminó con la competencia, pues durante su vuelo de regreso a México recibió una ovación que difícilmente esperaba escuchar a bordo de un avión.

El pequeño genio originario de Chiapas representó a México en una competencia de aritmética mental con participantes de más de 20 países ; durante el vuelo, la tripulación tomó el altavoz para contar a los pasajeros lo que Javier Emiliano acababa de conseguir; segundos después, los aplausos comenzaron a recorrer la cabina mientras el niño escuchaba desde su asiento.

Una ovación en pleno vuelo sorprendió al pequeño campeón

El momento quedó registrado en video y posteriormente comenzó a circular en redes sociales; en las imágenes se observa la reacción del menor mientras los pasajeros reconocen desde sus asientos el resultado obtenido en Panamá.

La celebración convirtió el regreso a México en una segunda premiación para Javier Emiliano; esta vez no hubo un escenario ni competidores alrededor, sino viajeros que se sumaron al reconocimiento después de conocer el motivo del anuncio realizado por la tripulación.

El video rápidamente llamó la atención en plataformas digitales, donde usuarios destacaron la participación del niño chiapaneco y su segundo lugar internacional.

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Todo un campeón!



El niño mexicano Javier Emiliano Ramírez González, fue ovacionado por pasajeros de su vuelo por ganar el 2do lugar en el Campeonato Internacional de Aritmética Mental ALOHA 2026 llevado a cabo en Panamá. pic.twitter.com/TRs9qas3i9 — El Club del Arte 🎨📷📚🖼🕍🎼 (@Arteymas_) August 4, 2026

¿Qué es ALOHA Mental Arithmetic y qué hacen los niños?

La competencia está relacionada con ALOHA Mental Arithmetic, un programa dirigido a niños de entre 5 y 13 años que utiliza el ábaco como una de sus principales herramientas para desarrollar habilidades de cálculo.

El aprendizaje comienza mediante el movimiento físico de las fichas, con las que los alumnos trabajan operaciones como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Conforme avanzan, el objetivo es que puedan visualizar mentalmente el ábaco y realizar operaciones sin tenerlo físicamente frente a ellos; de esta manera, la aritmética mental busca que los participantes resuelvan cálculos con rapidez y exactitud.