Desaparecen dos jóvenes tras aceptar supuesta oferta de trabajo en Puerto Vallarta

Dos jovencitas están desaparecidas luego de recibir una supuesta oferta de trabajo en Puerto Vallarta. De acuerdo con la información de autoridades, desde el pasado 27 de julio no se sabe la ubicación de Violeta, Alejandra y Melissa Anahí.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y la Fiscalía de Jalisco activaron las investigaciones y solicitaron que cualquier información que ayude a localizar a las jóvenes sea reportada a los canales oficiales de búsqueda.

Dos jóvenes desaparecen tras recibir una supuesta oferta de trabajo

Desde el pasado 27 de julio, no se sabe sobre el paradero de Violeta Alejandra Santana Bueno, de 21 años, y Melissa Anahí Carranza Contreras, de 19 años; ambas salieron de Acatlán de Juárez para viajar a Puerto Vallarta tras recibir una presunta oferta laboral.

De Violeta Alejandra Santana Bueno, se conoce que mide 1,65 cm, delgada, tez blanca, cabello lacio al hombro (teñido). Como señas particulares: Tatuajes de San Judas Tadeo, flores y fechas en brazo izquierdo; blackout en brazo derecho; medusa con la leyenda "Alejandra" en mano derecha.

Tiene cicatrices en frente y entrecejo, perforación en lengua y uñas rojo cereza. La última vez que se le vio iba vestida con suéter verde con líneas blancas, pantalón azul, tenis blancos y mochila negra pequeña.

Respecto a Melissa Anahí Carranza Contreras: mide 1,57 cm, pesa 55 kg, es delgada, tez blanca, cabello liso mediano (teñido). Como señas particulares: Tatuaje de tarántula al lado del ombligo y medusa en el antebrazo izquierdo. Vestía blusa azul cielo, pantalón y tenis.

