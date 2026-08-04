Corte de agua en Neza, Edomex, a partir del 5 de agosto: ODAPAS actualiza lista de colonias afectadas por 72 horas

El Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nezahualcóyotl, México, ODAPAS, anunció este 4 de agosto que más colonias se suman a la lista de las que sufrirán por el corte de agua potable en Neza. Edomex.

Te decimos qué colonias se agregan, la lista completa y qué otras opciones podrías utilizar para tener agua.

¿Por qué van a cortar el agua en Neza?

La suspensión del servicio se da por el avance del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, después de concluir la perforación del del nuevo pozo "Rey Neza".

Para poner a trabajar las nuevas instalaciones, el personal debe hacer pruebas de aforo y labores de limpieza en donde hicieron las perforaciones.

Debido a lo que se va a hacer, es importante detener temporalmente las operaciones en el pozo que abastece la zona, así como el Pozo Neza 4, Viejo, por petición de la Comisión Nacional del Agua, Conagua.

Estas son las colonias que se agregan a la lista

Además del tramo que ya habían aunciado en el pozo "Rey Neza", la Odapas informó este martes 4 de agosto que la Conagua solicitó sacar de operación el Pozo Neza 4, Viejo.

Esta maniobra provocó que la lista que se dio el día lunes 3 de agosto se actualizara y ampliara su número de colonias afectadas.

🚰 ¡No esperes al último momento! ⚠ Habrá un corte de agua durante tres días en algunas zonas de este estado. Revisa si tu colonia está en la lista y toma precaucioneshttps://t.co/wezBH1SRhJ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 4, 2026

Lista completa de colonias sin agua en Neza

Las colonias que no tendrán servicio de agua potable son las siguientes:



Por trabajos en el Pozo Rey Neza:

Unidad Rey Neza

Colonia Esperanza, un sector.

Colonia Aurora, un sector. Por trabajos en el Pozo Neza 4 (Viejo):

Metropolitana 1ª Sección

Metropolitana 2ª Sección

Metropolitana 3ª Sección

Colonia Pavón

Colonia Raúl Romero

Colonia Evolución, afectación parcial.

Colonia Aurora, afectación parcial.

¿Cuándo empieza y cuándo termina el corte de agua en Neza?

La pausa en el suministro de agua empieza a partir del día miércoles 5 de agosto.

La duración del corte durará alrededor de 72 horas, 3 días.

El servicio se reanudaría inmediatamente después de que se terminen con los trabajos correspondientes.

¿Qué opciones hay si no tienes suministro de agua?

El gobierno municipal, a través de ODAPAS, dará apoyo gratuito mediante pipas de agua para las familias que lo necesiten.

Se sugiere que almacenes agua previamente para tener una reserva por cualquier cosa.