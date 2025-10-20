El costo del desfalco en Tabasco: Presentan 37 denuncias contra Adán Augusto López por casi 800 millones de pesos

El exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sigue en el ojo del huracán tras ser objeto de 37 denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR). Las acusaciones señalan un presunto quebranto a la Hacienda Pública cercano a los 800 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Tabasco, específicamente en los ejercicios fiscales de 2019 y 2020.

Adán Augusto López acumula ya 37 denuncias por desfalco de millones de pesos

Las denuncias fueron interpuestas por la diputada federal suplente del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez-Jaén. La legisladora explicó que las querellas se fundamentan en 37 observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, hasta la fecha, no han sido debidamente aclaradas o solventadas.

“Debe de poner orden, porque ya es un abuso lo que ha estado haciendo Adán Augusto López, son pruebas y pruebas, senador, aquí están las pruebas de la corrupción de su administración de 2019 y 2020", señaló la panista.

Pérez Jaén recordó que el senador retó a que se presentaran las denuncias en su contra como pruebas para comprobar los casos de corrupción durante bajo su gestión, por lo que ahora toca esperar a que se avance el juicio para su destitución.

El presunto desfalco que engloban estas observaciones se acerca a los 800 millones de pesos. Los actos de corrupción o los malos manejos financieros habrían ocurrido durante el periodo en que López Hernández estuvo al frente del Gobierno de Tabasco.

Adán Augusto y su escándalo con el grupo criminal “La Barredora”

Su nombre ha sido mencionado en el contexto de las actividades de Hernán Bermúdez Requena, quien fuera su secretario de Seguridad en Tabasco, de 2019 al 202. El vínculo con este exfuncionario, señalado por supuestos nexos con el crimen organizado local, ha generado preguntas sobre qué tanto sabía el entonces gobernador. López Hernández ha insistido en que él ya no era Secretario de Gobernación cuando se destituyó a Bermúdez Requena.