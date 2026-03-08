Justicia para Kimberly: Imputan por feminicidio a Jared Alejandro “N” en Morelos

El proceso legal por el feminicidio de la joven Kimberly Joselin Ramos Beltrán (identificada oficialmente por sus iniciales KJRB) ha comenzado formalmente.

En la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, la Fiscalía Especializada presentó las acusaciones contra Jared Alejandro “N”, señalándolo como el probable responsable de privar de la vida a la estudiante de la UAEM, cuyo cuerpo fue localizado al norte de Cuernavaca tras varios días de búsqueda.

¿Qué pasó durante la primera audiencia contra feminicida de Kimberly?

El juez de control, Luis Guillermo Ortega Castillo, impuso medidas de seguridad y privacidad muy estrictas durante la sesión.

Ordenó a todos los asistentes, incluyendo a los medios de comunicación, no realizar anotaciones, fotos ni videos de las pruebas presentadas. Esta decisión busca proteger la integridad de las investigaciones y evitar que se vulneren los derechos de la familia de Kimberly, advirtiendo sanciones para quien divulgue datos confidenciales.

¿Qué significa la imputación y qué sigue en el juicio por el feminicidio de Kimberly?

En términos legales, la formulación de imputación es el momento en que la Fiscalía le avisa formalmente al detenido que lo están investigando por un delito específico, en este caso, feminicidio. Actualmente, el proceso se encuentra en una pausa llamada "ampliación del término constitucional", solicitada por la defensa del acusado.

Lo que sigue es la audiencia de vinculación a proceso, programada para el 12 de marzo, donde el juez decidirá si las pruebas son suficientes para mantener a Jared Alejandro “N” bajo juicio o no.

🚨#AlertaADN



La Universidad Autónoma del Estado de Morelos entrega materiales requeridos por las autoridades correspondientes, incluso videos relacionados con el caso de la estudiante, Kimberly Joselín Ramos Beltrán, desaparecida el 20 de febrero y hallada sin vida… https://t.co/ceu6Sz4mo3 pic.twitter.com/zOiP9kGP0M — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 4, 2026

¿Qué le pasó a Kimberly?

La pesadilla para la familia Ramos Beltrán comenzó el pasado 20 de febrero, cuando Kimberly, de 18 años, fue vista por última vez. Lo que siguió fue una búsqueda desesperada que terminó el 4 de marzo, cuando la Fiscalía entregó el cuerpo a sus padres tras confirmar su identidad mediante pruebas periciales.

El hallazgo ha provocado una ola de indignación en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde la comunidad exige que el caso no quede impune.

Captura y reclusión del sospechoso

Es importante precisar que Jared Alejandro “N” ya se encontraba recluido en el Cereso Morelos cuando se le notificó la orden de aprehensión por este feminicidio.

Debido a la gravedad del delito, el detenido permanecerá bajo prisión preventiva en el mismo centro penitenciario. Esto significa que no podrá llevar el proceso en libertad, garantizando así su presencia en las siguientes audiencias y la seguridad de las víctimas indirectas.

Indignación en Morelos



Miles salieron a las calles por el feminicidio de Kimberly Ramos, estudiante de la UAEM. Ahora también se reporta la desaparición de Karol Toledo



Mientras crecen las protestas, la gobernadora Margarita González evitó hablar del caso



📹 @adnnoticiasmx pic.twitter.com/xOho6iunth — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 5, 2026

Morelos exige justicia por feminicidios

Mientras el proceso legal avanza en los juzgados de Xochitepec, el ambiente en el estado sigue siendo de duelo. La entrega de los restos de Kimberly no ha calmado la exigencia de justicia; al contrario, ha reforzado el llamado de los padres y colectivos para que las autoridades actúen con transparencia.

Por ahora, todas las miradas están puestas en el próximo 12 de marzo, día en que se definirá el rumbo jurídico de este feminicidio.