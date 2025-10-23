Han pasado más de dos semanas desde que Kimberly Hilary Moya González, alumna del CCH Naucalpan, está desaparecida en el Estado de México. De ella nada se sabe, pero dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en los hechos.

Los dos probables implicados son Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N”, quienes actualmente se encuentran encarcelados en el penal de Barrientos, pero ¿cuál podría ser el destino para ambos?

Kimberly fue a sacar copias en Naucalpan y ya no regresó; han pasado 6 días sin tener rastro

¿De qué se acusa a los detenidos por el caso Kimberly Moya?

La menor de 16 años fue vista por última vez el 2 de octubre de 2025 en la colonia San Rafael Chamapa, en el municipio de Naucalpan, tras salir a sacar unas copias para su tarea, pero cámaras captaron la ruta de la alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),

Once días después fueron detenidos Gabriel Rafael “N”, de 57 años de edad, y Paulo Alberto “N”, de 36 años. El 14 de octubre, un juez les dictó prisión preventiva justificada y dos días después fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

¿Qué establece la ley sobre la desaparición cometida por particulares?

Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N” son presuntos implicados, es decir, no han sido declarados culpables de ningún delito, pero en caso de que un juez los declare responsables, el panorama cambiaría y la sentencia que recibirían sería elevada.

El delito de desaparición cometida por particulares está previsto y sancionado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, específicamente en los artículos 32, fracción II, 34 y 36.

Dicha ley establece que incurre en este ilícito “quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero”.

¿Cuántos años de prisión podrían recibir Gabriel Rafael ‘N’ y Paulo Alberto ‘N’”?

La sanción aplicable es de 25 a 50 años de prisión y se puede incrementar cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona adulta mayor.

Corrieron tras Kimberly Moya antes de desaparecer en Naucalpan

La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Edomex señala que aproximadamente a las 16:14 horas. Kimberly Moya caminaba sobre la calle Filomeno Mata, esquina con calle Diagonal Minas, cuando Gabriel Rafael “N” corrió hacia ella.

El hombre, señaló la institución, la dirigió hacia el lugar donde se encontraba un Volkswagen tipo sedán gris—conocido como Vocho— que era conducido por Paulo Alberto “N”, quien la esperaba sobre la calle Diagonal Minas.

Ambos sujetos serían quienes privaron de la libertad a la adolescente, subiéndose con ella al vehículo y huyeron para ocultar su paradero y negar información sobre su destino o ubicación.

Kimberly, alumna del CCH Naucalpan, habría sido llevada en un vocho.|FGJEM

Botas con sangre, la pista en la desaparición de alumna del CCH Naucalpan

Agentes catearon un taller donde Gabriel Rafael “N” es tornero. Ahí encontraron unas botas color café con manchas de sangre y tras un análisis se confirmó que estas coinciden genéticamente con muestras recabadas a los padres de la menor, por lo que existe una probabilidad que los indicios pertenezcan a Kimberly Moya.

Videos, señala la Fiscalía, identifican que, previo a la desaparición de la adolescente, Gabriel Rafael “N” portaba las botas.

Asimismo, se estableció que durante el recorrido de Kimberly, desde su domicilio hasta el establecimiento donde realizó unas impresiones y en su trayecto de regreso, en repetidas ocasiones aparece en video el Vocho conducido presumiblemente por Paulo Alberto “N”.

El vehículo dio seguimiento a la víctima, hasta llegar a un punto de la calle Minas, lugar donde los ahora detenidos habrían privado de la libertad a la adolescente.