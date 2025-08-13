Caso niño Fernando: Vinculan a proceso a tres por secuestro agravado con agravante de muerte

Este 13 de agosto, una jueza del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a los tres implicados en el caso del niño Fernando, de 5 años, por secuestro agravado con la agravante de causar su muerte.

La medida se suma a la vinculación por desaparición de personas impuesta el pasado lunes, reforzando las acciones legales contra los responsables.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO....