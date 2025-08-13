Caso niño Fernando: Vinculan a proceso a tres por secuestro agravado con agravante de muerte
En el Estado de México, una jueza vincula a proceso a tres por el caso del niño Fernando, enfrentan cargos por secuestro agravado con la agravante de muerte.
Este 13 de agosto, una jueza del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a los tres implicados en el caso del niño Fernando, de 5 años, por secuestro agravado con la agravante de causar su muerte.
La medida se suma a la vinculación por desaparición de personas impuesta el pasado lunes, reforzando las acciones legales contra los responsables.
INFORMACIÓN EN DESARROLLO....
#ÚltimaHora | Inicia la audiencia del caso Fernando, menor asesinado en el municipio de La Paz #Edomex por una supuesta deuda de mil pesos.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 11, 2025
La asesora jurídica Fabiola Villa sale de las salas de juicio donde hace algunos minutos le informaron que fue revocada; denuncia que se… pic.twitter.com/nx9fklBLtS