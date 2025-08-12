Tribunal vincula a proceso a tres acusados por caso del niño Fernandito en Los Reyes La Paz
Un juez vinculó a proceso a tres acusados Lilia “N”, Ana Lilia “N” y Carlos “N” por el caso de Fernandito, un niño de 5 años, ocurrido en Los Reyes La Paz.
Caso Fernandito: Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México determinó la vinculación a proceso a Lilia “N”, Ana Lilia “N” y Carlos “N”, acusados como presuntos responsables del secuestro, asesinato y desaparición forzada de Fernando, un niño de cinco años, en hechos registrados en el municipio de Los Reyes La Paz.
Los tres permanecerán en prisión preventiva mientras avanza su proceso, luego de que las autoridades presentaran las pruebas correspondientes y continuaran con las investigaciones para esclarecer el caso.
