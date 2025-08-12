Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Tribunal vincula a proceso a tres acusados por caso del niño Fernandito en Los Reyes La Paz

Un juez vinculó a proceso a tres acusados Lilia “N”, Ana Lilia “N” y Carlos “N” por el caso de Fernandito, un niño de 5 años, ocurrido en Los Reyes La Paz.

Vinculan a proceso a tres acusados por el caso del niño Fernando en Los Reyes La Paz
Vinculan a proceso a tres acusados por el caso del niño Fernando en Los Reyes La Paz, Edomex|Captura de pantalla
Notas
Seguridad
Escrito por: Alejandra Gómez
Compartir nota

Caso Fernandito: Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México determinó la vinculación a proceso a Lilia “N”, Ana Lilia “N” y Carlos “N”, acusados como presuntos responsables del secuestro, asesinato y desaparición forzada de Fernando, un niño de cinco años, en hechos registrados en el municipio de Los Reyes La Paz.

Los tres permanecerán en prisión preventiva mientras avanza su proceso, luego de que las autoridades presentaran las pruebas correspondientes y continuaran con las investigaciones para esclarecer el caso.

Violencia en MéxicoEstado de México

Notas