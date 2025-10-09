Clausuran anexo tras la muerte de un interno en Tonalá, Jalisco

La Fiscalía del Estado de Jalisco clausuró un anexo ubicado en el municipio de Tonalá, Jalisco, tras recibir denuncias anónimas sobre presuntos casos de maltrato y la muerte reciente de un interno.

El despliegue se realizó el pasado 7 de octubre, con la participación de autoridades estatales y municipales, incluyendo personal de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, Protección Civil y Bomberos, Inspección y Reglamentos del municipio y COPRISJAL (Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco).

Reportes de abuso y muerte en el centro de rehabilitación

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación inició tras una llamada anónima que alertaba sobre gritos y lamentos dentro del establecimiento. Además, se mencionó que a inicios de octubre murió un interno, por lo que se abrió una carpeta de investigación para determinar si hubo delitos relacionados con el hecho.

🔹 La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social atendió un reporte anónimo sobre posibles casos de maltrato y el deceso de un interno en el centro ubicado en la colonia Jalisco, segunda sección. (1-3) pic.twitter.com/z9WSm0JaWk — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) October 9, 2025

Las autoridades señalaron que aún se esperan los dictámenes forenses que determinen las causas del fallecimiento, los cuales serán clave para definir si existió alguna responsabilidad penal por parte de los encargados del lugar.

Clausuran anexo en Tonalá y trasladan a internos

Durante la diligencia, las autoridades encontraron 17 personas internadas, quienes aseguraron no haber sido víctimas de agresiones. Tampoco se hallaron coincidencias con reportes de personas desaparecidas ni con mandatos judiciales vigentes.

Sin embargo, al no contar con licencias ni permisos de funcionamiento, el centro fue clausurado por el área de Reglamentos de Tonalá. Los internos fueron reintegrados a sus familias, mientras que COPRISJAL detectó solo irregularidades menores en materia sanitaria.

Fiscalía mantendrá vigilancia en centros de rehabilitación en Jalisco

La Fiscalía estatal informó que continuará los operativos en distintos centros de rehabilitación de Jalisco con el objetivo de detectar irregularidades, prevenir abusos y garantizar los derechos humanos de las personas en proceso de recuperación.

También hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier posible caso de maltrato en este tipo de anexos, además las autoridades recordaron que toda esta información es preliminar y las investigaciones seguirán hasta esclarecer los hechos.