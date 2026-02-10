Buscaban cuerpo en funeraria de Nayarit, pero encontraron millones de pesos

Durante un cateo a una funeraria ubicada en el municipio de Ixtlán del Río en Nayarit, localizaron más de tres millones de pesos en efectivo, joyas y un arma de fuego, en el marco de una investigación por la presunta extracción irregular de un cuerpo desde un hospital en Tepic.

Los avances del caso fueron dados a conocer durante la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, en la que autoridades informaron sobre las acciones emprendidas tras un reporte atendido de manera inmediata por el arribo sin vida de una persona al Hospital San Rafael, procedente del municipio de Ahuacatlán.

Se llevan cuerpo sin notificar en Nayarit y encuentran dinero en funeraria

De acuerdo con la información disponible, personal médico del hospital realizó un reporte al 911 luego de detectar una presunta irregularidad en el retiro del cuerpo, el cual habría sido realizado por personal de una funeraria sin notificar a las autoridades correspondientes.

A partir de este hecho, se iniciaron las diligencias de investigación que llevaron a la ejecución de dos cateos en inmuebles de la empresa Funerales López, ubicados en Ixtlán del Río.

Primer cateo no localiza el cuerpo en Nayarit

La primera intervención se realizó en el anfiteatro del establecimiento funerario . Durante esta diligencia, las autoridades no localizaron el cuerpo, registros relacionados con el mismo ni el vehículo que presuntamente habría sido utilizado para su traslado, lo que reforzó las sospechas sobre posibles irregularidades en el manejo del caso.

Segundo cateo destapa hallazgo millonario en funeraria de Nayarit

Fue durante una segunda diligencia, efectuada en la sala de velación del mismo establecimiento, donde las autoridades realizaron el hallazgo más relevante. En el lugar se encontraban dos personas identificadas como Rossana “N” y Jesús Salvador “N”, quienes estaban en posesión de 3 millones 263 mil 207 pesos en efectivo, así como diversas joyas, sin que pudieran acreditar su legal procedencia.

Además del dinero y los objetos de valor, durante el cateo se aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles, dispositivos electrónicos de almacenamiento y múltiples teléfonos celulares, los cuales quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial.

Tras el aseguramiento en la funeraria , se iniciaron las investigaciones correspondientes por diversos delitos, aunque hasta el momento las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre la situación legal de los implicados.