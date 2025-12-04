Lo que comenzó como un día de celebración familiar se transformó en una auténtica pesadilla para decenas de familias en Chihuahua. El 26 de junio, autoridades municipales descubrieron un crematorio clandestino repleto de cadáveres; en el crematorio Plenitud había 386 cuerpos apilados, mientras sus familiares ya habían recibido presuntas cenizas que hoy se sabe: eran falsas.

El caso del crematorio Plenitud se ha convertido en uno de los fraudes funerarios más graves registrados en México, dejando al descubierto fallas de supervisión, posibles complicidades, además de un profundo dolor para quienes aún esperan recuperar a sus seres queridos.

¿Qué encontraron las autoridades en el crematorio Plenitud?

De acuerdo con reportes oficiales de la Policía Municipal de Chihuahua, dentro del inmueble se localizaron cientos de cuerpos sin proceso de cremación, muchos de ellos en avanzado estado de descomposición. Las familias aseguraron que las funerarias involucradas sí entregaron urnas con cenizas, lo que evidenció el engaño.

Mary Delgado, una de las afectadas, recuerda el impacto del hallazgo: “Estamos llorando a unas cenizas falsas… La vida nos cambió por completo. Ahora solo queremos encontrar a nuestros familiares”.

¿Cuántas funerarias están implicadas en el fraude del crematorio clandestino?

Las familias han interpuesto al menos 90 denuncias, principalmente por fraude, contra cinco funerarias señaladas de enviar cuerpos al crematorio clandestino.

Sin embargo, hasta el momento solo una ha sido clausurada: Funeraria Del Carmen, cuya dueña y su hijo permanecen detenidos. Según testimonios, este negocio fue incendiado cinco veces días antes de la detención.

Para Dora Delgado, otra afectada, la falta de acción es evidente: “Las funerarias siguen operando con total impunidad… cinco meses y una semana, y no avanzan las investigaciones”.

Crematorio del horror revive el calvario de familias en Ciudad Juárez; hallan arena en urnas

¿Qué exigen hoy las familias defraudadas por crematorio Plenitud?

Las víctimas del fraude han protestado en la Fiscalía, en funerarias y oficinas gubernamentales. Piden el cierre inmediato de negocios involucrados, transparencia forense y la entrega correcta de los restos.

Laura Sandoval, quien ya recuperó el cuerpo de su suegro, hallado entre los 386, espera ahora encontrar a su suegra: “Siento que los cuerpos nunca se bajaban de las carrozas. Todo era un engaño”.

Crematorio clandestino: un duelo interrumpido que aún no termina

Cinco meses después, ellas, madres, hermanas, viudas e hijas, caminan juntas con un mismo objetivo: recuperar a sus familiares y evitar que un caso como el del crematorio Plenitud vuelva a repetirse; ¿hasta cuándo podrán las autoridades dar respuestas reales? El dolor sigue creciendo… y la exigencia también.