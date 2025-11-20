Caso Kimberly Hilary: ¿quitarán cargos a detenidos? Piden investigar sus cuentas del banco

El proceso contra los dos hombres acusados de presuntamente estar detrás de la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, alumna del CCH Naucalpan, podría tomar una nueva ruta, ya que la defensa legal de la familia de la menor de 16 años pidió que se investigue las cuentas bancarias de ambos.

En entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA), Jairo Ocampo, abogado de la familia de Kimberly, compartió que derivado de la investigación ha solicitado que se indague en las cuentas bancarias de Gabriel Rafael “N”, de 57 años de edad, y Paulo Alberto “N”, de 36 años, acusados por el delito de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

"Solicité al juzgado de control, bueno, más bien estuve de acuerdo con la petición de la fiscalía respecto a los 4 meses de investigación complementaria porque yo ofrecí a la Fiscalía que se le requiriera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los movimientos de las cuentas de los dos detenidos.

"Considero que al tener esa información, si es que el juez nos la concede, porque tienes que saber que cuando las personas están detenidas, cualquier cosa, cualquier petición que pudiera ser invasiva para ellos, se tendría que solicitar a través del juzgado. Entre ellas, por ejemplo, el que se le revisen cuentas o el que se les practique algún tipo de pericial a ellos, tiene que ser con eh audiencia, con petición de audiencia, para que un juez sea el que lo autorice".

Madre expresa que está dispuesta a retirar cargos a imputados

De acuerdo con el abogado, la mamá de Kimberly expresó, desde la parte emocional, la idea de retirar los cargos a los dos detenidos, pero legalmente, explicó Jairo Ocampo, esto no es posible.

"La verdad es que la señora lo comenta, pues desde el sentimiento totalmente destrozado de que cree que las personas podrían hablar y ella retiraría los cargos con la idea de ciertamente a ella no le importan los cargos de una fiscalía, le importa recuperar a su hija", dijo.

Sin embargo, el delito que enfrentan los dos detenidos se persigue de oficio y "no hay manera de que ella pueda decir, 'Ah, ya la encontramos y vamos a retirar los cargos'".

"No aplica de esa manera, pero es una manera coloquial de que ella diga, 'no me importaría continuar' seguramente con el juicio al tener a su hija en casa, supongo que va por ahí", añadió.

¿Kimberly Hilary fue víctima de una secta en Naucalpan?

El 29 de octubre de 2025, la familia y abogado dieron a conocer la existencia de una secta que podría tener relación en el caso, la cual pidieron no descartar tras la desaparición de la alumna del CCH Naucalpan.

Jaqueline, mamá de Kimberly, pidió que se investigue a la primera línea familiar de ambos detenidos, pues comentó que tuvieron contacto con ellos y "en varios de los cateos, en uno de ellos, en uno de los templos que ellos tienen".

Gabriel Rafal "N" estaría registrado como ministro de culto en un templo de una secta espiritista denominada "Trinitario Mariano", templo que está "a un ladito de la calle de la casa de uno de los vinculados", dijo el abogado.

Según testigos de vecinos, expuso el litigante, el día de la desaparición de Kimberly, "ella desaparece el 2 de octubre, el 3 se presenta la denuncia, el día 3 de octubre se pone una pancarta, una cartulina ahí afuera del templo que por temas personales estará fuera de servicio", pero el lugar ya fue cateado.

De acuerdo con el abogado, las insignias que se encontraron derivado del cateo, "da que hay más que solo una iglesia católica convencional como lo que normalmente conocemos".

El abogado también dijo que "existen elementos" para acreditar que el día de la desaparición de Kimberly, Gabriel Rafael "N" mantuvo comunicación con un templo.

"No sabemos si es ese templo, no sabemos si es un teléfono local y hablaba con alguien de su familia, no lo sabemos, pero habló por 3 horas, durante 3 horas mantuvo comunicación con este templo o con este número telefónico que aparece registrado como templo. Pues creemos que hay algo más", comentó a FIA.

Este miércoles, el abogado comentó que "podría continuar o aperturarse con más profundidad la línea de investigación respecto a la secta".

"Uno de ellos aparece en la Secretaría de Gobernación como ministro de culto junto con dos familiares más. Entonces, eso genera que al tener dos familiares es más el registro, pues que nosotros podamos creer que existía algún tipo de contubernio con más personas. Y esta parte, este registro de la Comisión Nacional pudiera, pues, confirmar esta hipótesis"

Buscan a Kimberly Hilary, alumna del CCH Naucalpan

La familia de Kimberly Hilary, quien es alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) en el Estado de México, han iniciado una búsqueda contante para encontrarla.

El 3 de octubre, familiares y vecinos, cerraron el paso cerca de un tramo vial que sería el lugar donde fue llevada contra su voluntad.

Kimberly Hilary Moya González fue vista por última vez en la colonia San Rafael Chamapa, en el municipio de Naucalpan de Juárez, el 2 de octubre pasado.

Kimberly fue a sacar copias en Naucalpan y ya no regresó; han pasado 6 días sin tener rastro

Mide 1.43 metros, es de complexión delgada, tiene cara ovalada, cabello negro a media espalda, nariz lineal base mediana, orejas chicas, mentón oval, labios delgados, tez blanca, frente chica, cejas semipobladas, ojos negros medianos, boca chica, pómulos poco prominentes.

Vestía un pantalón de mezclilla azul, sudadera gris, blusa verde de tirantes, tenis blanco con gris y traía una mochila rosa.