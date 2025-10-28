La familia de Shane Kendra Chio Neri, alumna del CCH Vallejo de la UNAM, vive momentos de angustia tras su desaparición en Chalco, Estado de México.

La joven fue vista por última vez el 21 de octubre de 2025, y su caso ha despertado preocupación entre la comunidad estudiantil.

El reporte de la desaparición fue compartido a través de redes por el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de Vallejo, ubicado en la colonia Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

¿Qué se sabe de la desaparición de Shane Kendra Chio Neri?

El boletín de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de México establece que la fecha de la desaparición fue el 21 de octubre de 2025.

Fue vista por última vez en San Gregorio Cuatzingo, en el municipio de Chalco. Vestía zapato para baile color blanco, pantalón holgado de mezclilla gris oxford y una sudadera negra.

Mide 1.71 metros, es de complexión delgada, cara ovalada, tiene el cabello teñido de rubio con azul a los hombros.

Tiene nariz respingada, mentón oval, labios medianos, usa brackets, es de tez blanca, frente pequeña, cejas delgadas, ojos café oscuro mediano, boca mediana y pómulos redondeados.

Comunidad del CCH pide ayuda para encontrar a Shane Kendra

El CCH Vallejo ha pedido ayuda en su cuenta de Facebook para localizar a la menor de 15 años, mensaje que publicó acompañado de la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

El boletín con folio ODI/CHA/A/1029990/2025 menciona que la fecha de ausencia de la joven fue el 21 de octubre pasado, pero la fecha de reporte indica el 23 del mismo mes.

Cualquier información que pueda ayudar con el paradero de Shane Jendra Chio Neri, contactar a las autoridades a través de los números telefónicos 800 216 0361 y 800 509 0927.

El CCH Naucalpan, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también se sumó al apoyo para encontrar pronto a la menor y “compañera del CCH plantel Vallejo”, escribió en Facebook.

Caso Kimberly Moya, alumna del CCH Naucalpan desaparecida

Días antes de la desaparición de Shane Kendra, ocurrió la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, alumna del CCH Naucalpan, pero no se sabe dónde está y dos hombres fueron detenidos por su presunta relación en la desaparición de la estudiante.

La menor de 16 años fue vista por última vez el 2 de octubre de 2025 luego de ir a sacar unas copias para una tarea escolar.

Mide 1.43 metros, es de complexión delgada, tiene cara ovalada, cabello negro a media espalda, nariz lineal base mediana, orejas chicas, mentón oval, labios delgados, tez blanca, frente chica, cejas semipobladas, ojos negros medianos, boca chica, pómulos poco prominentes.

Vestía un pantalón de mezclilla azul, sudadera gris, blusa verde de tirantes, tenis blanco con gris y traía una mochila rosa.