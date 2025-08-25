Abandonan bebé recién nacido en baños públicos de la Línea 8 del Metro CDMX

¡Un acto inhumano! Un bebé recién nacido fue abandonado en los baños públicos, localizados al interior de la estación UAM-I de la Línea 8 del Metro CDMX; la criatura se encontraba en el piso y envuelto en una cobija.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del recién nacidos; autoridades siguen las investigaciones sobre los hechos.

#CDMX | Un recién nacido fue abandonado en el área de sanitarios públicos localizados al interior de la estación UAM-I de la #Línea8 del @MetroCDMX.



El pequeñito fue resguardado por policías de la SSC y llevado al hospital. pic.twitter.com/oju1j75dwy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 25, 2025

Bebé recién nacido fue trasladado de emergencia a un hospital

Durante la mañana de este 25 de agosto 2025, elementos de la policía capitalina fueron alertados por operadores del Centro de Comando y Control (C2) sobre el llanto de un bebé al interior de los baños de la estación UAM-I.

Al entrar a los sanitarios, hallaron al recién nacido en el piso, envuelto en algunas cobijas, por lo que de inmediato fue resguardado.

Tras el hallazgo, un policía envolvió al bebé con una chamarra, y abordo de una patrulla, lo trasladaron de emergencia a un hospital para que recibiera atención médica especializada.

¿Qué se sabe de los padres del bebé recién nacido abandonado en el Metro CDMX?

Hasta el momento no se tiene información sobre los padres del recién nacido abandonado en los baños públicos de la Línea 8 del Metro CDMX, por lo que continúan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.

Policías capitalinos dieron parte al agente del Ministerio Público para realizar las investigaciones, así como para resguardar al bebé en las estancias correspondientes.

¿Con cuántos años de cárcel se castiga por abandonar un bebé en la calle?

El abandono de bebés recién nacidos es considerado un delito grave que se encuentra tipificado en el Código Penal Federa, pero ¿con cuántos años se castiga?

De acuerdo con el Código Penal, el abandonar a un menor, un bebé o a una persona “incapaz de cuidarse a sí mismo” se castiga con hasta cuatro años de prisión, siempre y cuando la persona abandonada no sufra ningún daño. Además de la pena de cárcel, el responsable de este delito puede perder la patria potestad o la tutela del afectado, en caso de ser su ascendiente o tutor.