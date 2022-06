Gobierno de la CDMX rechaza aumento a la tarifa en el transporte

Ante el anuncio de diversos bloqueos de transportistas que se llevarán a cabo este jueves en la Ciudad de México (CDMX), el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, aseguró que hay libertad de expresión, pero siempre defenderán la economía familiar y no se aceptará un aumento de 5 pesos a la tarifa.

“No aceptamos que se incrementen 5 pesos a la tarifa, no aceptamos, las propuestas que se han planteado por los transportistas, no aceptamos que se homologuen las tarifas con el Estado de México, para nosotros todo eso es inadmisible” adelantó Martí Batres.

En conferencia de pensa autoridades capitalinas exhortan a transportistas a que no se afecte a terceras personas.

Pidieron a la ciudadanía estén atentos de las redes sociales gubernamentales y apoyarse en aplicaciones telefónicas para evitar sean afectados por los posibles bloqueos.

“Esperamos que no haya bloqueos, estamos lanzando este exhorto, a las organizaciones de transportistas a que no haya bloqueos, se pueden manifestar libremente, abiertamente, pueden hacer una gran manifestación, en fin, no es necesario que haya bloqueos, estamos haciendo ese exhorto esperemos que no hay bloqueos, si hay bloqueos, atenderíamos, hay personal que atendería los bloqueos en caso de que esto se dé".

Dieron a conocer que la subsecretaría de Control de Tránsito llevará a cabo un despliegue operativo con 756 policías, 101 patrullas, 51 motos y 27 grúas para apoyar a la ciudadanía durante los posibles bloqueos en la capital del país.

¿Cuáles serán los puntos que bloquearán transportistas en la CDMX?

Integrantes de Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunciaron manifestaciones y bloqueos en distintos puntos de la CDMX este jueves a partir de las 7:00 de la mañana, buscan que el Gobierno Capitalino les autorice un aumento de cinco pesos a sus tarifas.

Los transportistas amenazaron con bloquear las siguientes avenidas: