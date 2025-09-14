Logo InklusionSitio accesible
Le disparan a persona en la alcaldía Cuauhtémoc: Esto se sabe del asesinato

Movilización en la alcaldía Cuauhtémoc luego de que una persona fue baleada. Al momento servicios periciales se aproximan al lugar.

Escrito por: Jennifer García
Se reporta una fuerte movilización de los servicios de emergencia luego de que una persona fue baleada entre las calles Mina y Juan Aldama justo frente a la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX). Autoridades ministeriales comienzan labores para determinar quién cometió el asesinato.

Al momento se desconoce la identidad de la víctima o sus características.

Esta nota será actualizada cuando exista más información al respecto...

