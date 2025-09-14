Le disparan a persona en la alcaldía Cuauhtémoc: Esto se sabe del asesinato

Se reporta una fuerte movilización de los servicios de emergencia luego de que una persona fue baleada entre las calles Mina y Juan Aldama justo frente a la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX). Autoridades ministeriales comienzan labores para determinar quién cometió el asesinato.

Al momento se desconoce la identidad de la víctima o sus características.

Mina y Juan Aldama justo frente a la Alcaldía Cuauhtémoc persona muerta por disparo de arma de fuego. Servicios periciales al lugar. pic.twitter.com/scESpoGmJ1 — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) September 14, 2025

