Le disparan a persona en la alcaldía Cuauhtémoc: Esto se sabe del asesinato
Movilización en la alcaldía Cuauhtémoc luego de que una persona fue baleada. Al momento servicios periciales se aproximan al lugar.
Se reporta una fuerte movilización de los servicios de emergencia luego de que una persona fue baleada entre las calles Mina y Juan Aldama justo frente a la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX). Autoridades ministeriales comienzan labores para determinar quién cometió el asesinato.
Al momento se desconoce la identidad de la víctima o sus características.
Mina y Juan Aldama justo frente a la Alcaldía Cuauhtémoc persona muerta por disparo de arma de fuego. Servicios periciales al lugar. pic.twitter.com/scESpoGmJ1— Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) September 14, 2025
Esta nota será actualizada cuando exista más información al respecto...