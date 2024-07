¡Más de una semana sin agua en la CDMX! ¿Qué pasa y por qué podría pasar a cualquiera?

Conmoción en el norte de la Ciudad de México (CDMX), concretamente en un punto específico de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), donde vecinos tuvieron que cerrar la Calzada San Juan de Aragón debido a un problema de agua que afecta, según los manifestantes, a más de mil familias.

Y es que son ciudadanos que viven en cuatro conjuntos habitacionales distintos: Arcos y San Juan 1, 2 y 3, quienes no tienen agua desde hace más de una semana, y, la poca que llega a caer “es como si fuera tamarindo, o peor”, denuncia una de las vecinas afectadas por esta problemática que preocupa y que ya amenaza con más movilizaciones.

“Tenemos 7 días sin agua ya, 7 días sin agua, entonces todos los vecinos ya estamos inconformes, molestos de que no es justo que estemos sin agua tanto tiempo (...) La calidad de agua la tenemos asquerosa”, menciona Adriana Salomón en entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA), una de las afectadas.

¿Por qué está fallando el agua en este punto de la alcaldía GAM, en la CDMX?

De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades a los vecinos, la falta de agua en este punto de la CDMX se debe, supuestamente, a una bomba descompuesta que no permite el correcto suministro a las unidades habitacionales afectadas, por lo que exigen una solución rápida a esta situación de emergencias.

“Si tuviéramos los dos pozos, si falla uno, pues tenemos el otro, que funcione, sustituiría esta situación de la escasez del agua, pero el problema es que hasta que truena el motor, es cuando empiezan a hacer las condiciones de trabajo”, asegura Gilberto, otro de los vecinos que no tiene agua potable desde hace una semana.

¿Esto podría afectar a cualquier familia de CDMX?

Para que los conjuntos habitacionales puedan suministrar agua a sus distintos departamentos, es necesario que se distribuya correctamente el agua desde los distintos pozos a los que está conectado, mediante la red de abastecimiento pública. Para esto es necesario el uso de bombas; sin embargo, si estas no funcionan, no subirá el agua a los edificios e incluso podría no llegar a las cisternas.

Por esto es importante el correcto mantenimiento a las bombas por parte de las autoridades. Denunciar cualquier fuga o irregularidad en el abastecimiento de agua es clave para exigir el cuidado del abastecimiento eficiente.