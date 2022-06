Suspenden 30 unidades de transporte público en operativo por tarifa en CDMX

Al realizarse 540 revisiones al transporte público concesionado en la Ciudad de México (CDMX), el resultado fue de 30 unidades suspendidas: 14 por no portar licencia vigente; 9 por no tener uniforme; seis por no contar con póliza de seguro vigente y uno por incumplir la tarifa autorizada .

De esta forma, en un primer corte de cifras este miércoles, las autoridades de la CDMX calcularon que se registró un cumplimiento de 94.4% en el cumplimiento del reglamento de tránsito para estos vehículos.

Con corte al 1er operativo del día, se han hecho 479 revisiones, en las cuales se han suspendido 30 unidades. El 93.7% cumple con lo acordado: uniforme, licencia, póliza de seguro y viajan sin acompañante. Pedimos a l@s usari@s denunciar irregularidades en @LaSEMOVI @VigimoviCDMX

Así lo informó el gobierno de la CDMX a través de sus Secretarías de Gobierno y de Movilidad (Semovi).

Seguirán operativos por tarifa en CDMX hasta el 31 de julio

El secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama, enfatizó que los operativos de revisión por el aumento de tarifa, continuarán a lo largo del día y en esta primera jornada se abarcará un total de 42 puntos de la Ciudad de México, en su mayoría en Centros de Transferencia Modal, CETRAM.

“Va a ser un operativo bastante fuerte, anunciamos que habría verificaciones, operativos y sanciones, y así se está haciendo el día de hoy tal como nos instruyó la Jefa de Gobierno”, indicó.

✅En total, 540 unidades fueron revisadas para garantizar el respeto a la actualización de la tarifa, así como de las condiciones de seguridad para las y los usuarios.



✅En total, 540 unidades fueron revisadas para garantizar el respeto a la actualización de la tarifa, así como de las condiciones de seguridad para las y los usuarios.

⚠️Reporta cualquier irregularidad con @VigimoviCDMX @locatel_mx y en las redes de la #SEMOVI

En un balance de las primeras horas, Batres Guadarrama consideró que el primer día de operativo tuvo resultados importantes y recordó que los operativos intensivos continuaran hasta el 31 de julio.





Por su parte el secretario de Movilidad de la CDMX , Andrés Lajous Loaeza, detalló que en el operativo participaron 106 servidores públicos de Semovi y del Organismo Regulador de Transporte (ORT), 100 del INVEA, 430 elementos de la SSC de Operación Policial y 323 efectivos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, quienes verificaron que se cumpla con la tarifa autorizada, que porten el uniforme los operadores, que cumplan con la Licencia y póliza de seguro vigente, y que no haya acompañantes en las unidades.

“Es muy importante, también, decirles que no son operativos sorpresa, como ustedes saben, hemos estado informando en público desde hace varios días y, en reuniones y en las mesas de trabajo que se han tenido con representantes de Transporte Público Concesionado, también se les ha estado informando”, agregó.

Finalmente el titular de Semovi llamó a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad a través de LOCATEL al *0311 o por medio de las cuentas de Twitter @VigimoviCDMX y @LaSEMOVI.