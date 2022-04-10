‘Checo’ Pérez alcanza el segundo lugar en el GP de Australia

Este domingo, por primera vez el piloto mexicano de la Fórmula 1 2022, Sergio 'Checo' Pérez, subió al podio en el Gran Premio (GP) de Australia, en la segunda posición, justo debajo del piloto monegasco, Charles Leclerc.

Con esto, el piloto tapatío de 32 años alcanzó la cuarta posición del campeonato con 30 unidades, detrás de Charles Leclerc con 71 puntos, George Russell con 37 y Carlos Sainz con 33.

Por su parte, Max Verstappen suma 25 unidades, después del siete veces campeón, Lewis Hamilton con 28.

'Checo' Pérez sube al podio tras una jornada intensa en el GP de Australia

Al inicio de la carrera, 'Checo' comenzó en la tercera posición; sin embargo, Hamilton le quitó el lugar en la primera vuelta.

Conforme avanzó la contienda, el mexicano logró recuperar el tercer puesto detrás de su compañero de Max Verstappen y Leclerc.

A pesar de que el ‘Checo’ Pérez entró a los pits en la vuelta 21 para cambiar sus neumáticos, lo cual lo arrojó al séptimo puesto, logró rebasar poco a poco a otros pilotos hasta recuperarse.

Para la vuelta 39, Verstappen, actual campeón de la categoría y compañero del tapatío bajo la firma Red Bull, abandonó la carrera, dejándole el segundo puesto del GP de Australia.

'Checo' Pérez y Chales Leclerc celebran en redes sociales tras GP de Australia

A través de sus redes sociales, el ‘Checo’ Pérez compartió su victoria compartiendo fotos de la celebración que tuvo en Australia junto con su equipo en medio de una lluvia de confeti y champagne.

De igual forma, el mexicano dedicó un mensaje para lamentar la salida de Verstappen de la carrera.

'Contento de regresar al pódium, una lástima que perdimos a Max. Era un día importante para el campeonato, vamos con todo, sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer.', compartió.

Por su parte, Charles Marc Hervé Perceval Leclerc de 24 años también llevó el festejo a sus redes sociales, donde posó junto a su premio diciendo 'Es una victoria. Estoy muy feliz, ¡un fin de semana perfecto!