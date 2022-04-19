Sergio “Checo” Pérez viaja de Nueva York a Miami en un F1

En un viaje sin precedentes, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez se trasladó de Nueva York a Miami a bordo de un RB7 de la F1.

Todo se debió a "un error" de comunicación entre Christian Horner, director de Oracle Red Bull Racing y Checo Pérez quien tuvo que conducir un Red Bull RB7 desde la ciudad de Nueva York hasta el nuevo circuito de Formula 1 (F1) de Miami.

Una "odisea" ha resultado el viaje de Checo Pérez que condujo desde Nueva York a Miami a bordo de un monoplaza de Red Bull. Todo a menos de tres semanas para la llegada de la F1 (Fórmula 1) por primera vez a la ciudad de Miami.

Oracle Red Bull Racing se adelanta con monoplaza de F1 que ya está en Miami

El "inusual" viaje de Checo Pérez a bordo del Red Bull RB7 que condujo desde Nueva York hasta Miami, se trató de una espectacular producción por parte del equipo de Milton Keynes que desde hace ya algunos años han efectuado viajes al volante de sus monoplazas que han ocupado con anterioridad.

El video de la escudería Oracle Red Bull Racing comienza cuando Christian Horner, director de Oracle Red Bull Racing, le indica a Checo Pérez que debía estar en Miami "en mayo", debido a que justo en ese mes se correrá el Gran Premio de la F1 en Miami, sin embargo, debido al estruendo de las sirenas en la ciudad de Nueva York, el piloto mexicano entiende que debe estar en Miami justo en ese mismo día.

Dicho "error de comunicación" hizo que el piloto de tapatío se enfrascara en un veloz e inusual viaje por carretera de poco más de dos mil kilómetros a bordo de un Red Bull RB7 que fue conducido entre la ciudades de Nueva York y Miami, las dos más importantes de Estados Unidos.

New York ➡️ Miami in record time ⏱ #RaceToMiami 🇺🇸 pic.twitter.com/cHsuJ0LE3H — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 19, 2022

Checo Pérez maneja un Red Bull RB7 de Nueva York a Miami

Por su puesto que Checo Pérez no podía fallar en la "misión", por lo que con la ayuda de su equipo de mecánicos en Oracle Red Bull Racing, pudo completar su misión en la que también participaron Parks Bonifay, un reconocido esquiador acuático y Byron James, jugador de los Miami Dophins en la NFL.

Checo Pérez desafió las calles de la ciudad de Nueva York, los pantanosos Everglades de Miamicon la ayuda de Parks Bonifay, justo antes de llegar al Autódromo Internacional de Miami y visitar el Hard Rock Stadium de los Miami Dolphins.

Miami before May 😉 How about a first lap, @SChecoPerez? 🙌 pic.twitter.com/Si3rYueMPk — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 19, 2022

Sergio Pérez prueba trazado de la pista para el Gran Premio de Miami

El piloto de F1 probó el diseño y trazado de la pista para el Gran Premio de Miami que se efectuará el próximo 8 de mayo.

Sergio "Checo" Pérez señaló que "ha sido estupendo participar en mi primer viaje por carretera con Red Bull. Recuerdo a Daniel conduciendo por el puente Golden Gate y nunca pensé que tendría la oportunidad de formar parte de esto".

El piloto mexicano también señaló que "Miami es el lugar perfecto para la Fórmula 1. Es una ciudad agradable y hay un buen ambiente. La pista se ve muy bien. Austin siempre se siente como una carrera en casa para mí y creo que no será diferente en Miami".