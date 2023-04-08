China planea adquirir grandes aviones fabricados por Airbus, compañía francesa

China y Francia acordaron analizar la necesidad de aviones de carga y de jets de largas distancias, según un comunicado conjunto emitido el viernes, tras la visita de Estado del presidente Emmanuel Macron.

Los comentarios sugieren una postura moderada respecto a adquirir aviones grandes de Airbus, compañía francesa de fabricación de aviones. Esto en comparación con los pedidos del modelo A320neo del fabricante de aeronaves, para el que se está duplicando la capacidad de producción en China.

“Los dos países estudiarán a su debido tiempo las necesidades de transporte de mercancías y de recorridos largos de las compañías aéreas chinas, en función de la recuperación y el desarrollo del mercado del transporte aéreo y de la flota de China”. Comunicado conjunto entre China y Francia

Airbus está comercializando una versión de carga de su modelo A350 y desea vender más aviones de pasajeros de fuselaje ancho a China. En 2021 abrió ahí un centro de acabado del A350.

Aunque el tráfico nacional ha recuperado los niveles anteriores a la pandemia tras los prolongados cierres relacionados al COVID-19, el tráfico internacional se sitúa en torno al 30% de los niveles de 2019.

Por otra parte Se esperaba que Boeing, la compañía estadounidense, competencia directa de Airbus, obtuviera un gran pedido de su avión de fuselaje ancho 787 antes de que el enfriamiento de las relaciones entre China y Estados Unidos dejara al fabricante de aviones parcialmente fuera de la órbita de Beijing.

Félicitations! Congratulations! @Airbus will build a second assembly line ✈️ in #Tianjin. European friends are welcome to share the dividends of China's high-quality development. pic.twitter.com/vu3zuRFAhh — 王鲁彤 Wang Lutong (@WangLutongMFA) April 8, 2023

Dado que la demanda internacional sigue por detrás del repunte de los vuelos nacionales, los analistas afirman que las aerolíneas tienen tiempo de esperar a un eventual crecimiento y garantizar la máxima competencia antes de tomar decisiones importantes sobre su flota de larga distancia.

La batalla por el mercado aeronáutico en China

Pese a que los grandes fabricantes de aviones comerciles del mundo son cuatro: Embraer (Brasil), Bombardier (Canadá), Airbus (Francia), Boeing (Estados Unidos), son los últimos dos los que se disputan el mercado en China.

Durante los siguientes tres años, China Southern Airlines agregará a su flota 103 aviones Boeing 737 y 111 aeronaves de la serie Airbus A320.

Los detalles sobre las intenciones de la aerolínea, se revelaron en el plan de entrega y eliminación de aviones de China Southern, publicado el 27 de marzo de este año.

Además, las entregas incluirán un acuerdo anterior anunciado en julio de 2022, por 96 Airbus A320neo, por la cantidad de 12 mil 200 millones de dólares.

Los vuelos del Boeing 737 MAX se reiniciaron en ese país en enero de 2023, después de que la flota estuvo en tierra durante tres años debido a dos fatales accidentes.

Por su parte, a inicios del 2023, el vicepresidente de Operaciones Gubernamentales de Boeing, Ziad Ojakli, informó que busca mejorar las relaciones con la Casa Blanca, sobre todo porque el fabricante necesita apoyo para restablecer las ventas del modelo B737 MAX en China.

