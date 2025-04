Recrudece Guerra Comercial: China impone más aranceles a todos los productos de Estados Unidos

China anunció una serie de contramedidas luego de los nuevos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, profundizando aún más la guerra comercial entre el gigante asiático y Estados Unidos.

¡Guerra comercial se intensifica! Entre las medidas se destaca la aplicación de aranceles adicionales del 34% sobre todos los productos estadounidenses, además de restricciones a la exportación de tierras raras, elementos clave en la industria tecnológica y de defensa.

China responde con duras sanciones a los aranceles de Estados Unidos

El Ministerio de Finanzas de China informó que los nuevos aranceles entrarán en vigor a partir del 10 de abril, afectando sectores estratégicos como la tecnología, la agricultura y la manufactura.

Por su parte, el presidente Trump anunció previamente un arancel del 34% sobre productos chinos, que se suma al 20% impuesto a principios de año, elevando el total de gravámenes al 54%.

Impacto de los impuestos en la Agricultura y Tecnología

Las aduanas chinas suspendieron de inmediato las importaciones de sorgo, carne de ave y harina de huesos de varias empresas estadounidenses, afectando gravemente al sector agrícola de Estados Unidos.

Además, China aplicará restricciones a la exportación de tierras raras estratégicas, como samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio, fundamentales para la fabricación de productos electrónicos avanzados. Estas medidas entran en vigor a partir de hoy viernes 4 de abril.

Empresas de Estados Unidos en la mira de Beijing

El Ministerio de Comercio de China incluyó 16 entidades estadounidenses en su lista de control de exportaciones, lo que prohíbe la venta de productos de doble uso a estas compañías.

Por si esto no fuera suficiente, 11 empresas fueron calificadas como “entidades no fiables”, lo que les impide realizar nuevas inversiones o exportaciones en China. Entre estas, se destacan Skydio Inc. y BRINC Drones, sancionadas por la venta de armas a Taiwán, territorio que Beijing reclama como propio.

China abre investigaciones Antidumping

China también abrió una investigación antidumping acerca de la importación de tubos médicos para tomografía computarizada procedentes de Estados Unidos e India, evaluando el impacto en la competitividad de su industria local.

Cabe decir que las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. continúa escalando, con nuevas sanciones que afectan industrias clave a nivel global. La incertidumbre en el comercio internacional se intensifica, con un impacto directo en los mercados tecnológicos, agrícolas y de manufactura, principalmente.

¿Qué es el antidumping?

El antidumping es una medida de defensa comercial que se aplica para contrarrestar el “dumping”, que es la práctica de vender productos a precios inferiores a los del mercado local en el país exportador, todo esto con el objetivo de proteger la industria nacional de la competencia desleal.

¿Qué es el dumping?

El dumping ocurre cuando una nación exporta productos a un precio inferior a su valor normal (el precio al que se venden en su mercado interno).