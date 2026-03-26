Lo atropelló y le pasó por encima: Buscan a chofer que embistió a motociclista en Iztacalco, CDMX

El pasado lunes 23 de marzo, la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México (CDMX) fue testigo de un acto de cobardía e imprudencia que ya se hizo viral en las redes sociales. Alrededor de las 9:00 de la noche, un motociclista fue embestido por un automovilista que, en lugar de frenar para responsabilizarse de sus actos, decidió acelerar su vehículo pasando por encima de la víctima que se encontraba tirada en el asfalto.

El incidente, grabado por cámaras de vigilancia, ha desatado una ola de críticas entre los capitalinos por la frialdad del agresor.

Un conductor de un Passat azul embistió a un motociclista en Eje 6 Sur y La Viga, @IztacalcoAl, y se dio a la fuga.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes en la #CDMX.



De acuerdo con reportes, el momento quedó captado en video y vecinos buscan identificar al responsable.… pic.twitter.com/98bWCckICh — José Díaz (@JJDiazMachuca) March 26, 2026

Conductor embiste a motociclista en el cruce de Eje 6 Sur y La Viga, CDMX

Todo ocurrió en la colonia Reforma Iztaccíhuatl, justo en la intersección del Eje 6 Sur y la Calzada de La Viga. En las imágenes se observa cómo el conductor de un automóvil de color azul impacta la motocicleta.

El golpe fue lo suficientemente fuerte para tumbar al conductor y dejarlo en el suelo, pero eso no fue lo peor. En un intento por huir, el automovilista no rodeó al herido, sino que avanzó directo sobre él.

Automovilista le pasó al motociclista por encima

Lo que causó más indignación y estremecimiento fue la maniobra que realizó el automovilista para escapar de la escena. El video muestra claramente cómo el auto azul pasa sus neumáticos sobre las piernas del motociclista mientras intentaba incorporarse.

Tras el atropellamiento, el chofer del auto azil pisó el acelerador para perderse entre las calles, dejando al hombre herido y en medio del carril de alta velocidad.

Ciudadanos ayudan a motociclista embestido en CDMX

Varios transeúntes y otros conductores que presenciaron la terrible escena se acercaron de inmediato para auxiliarlo y evitar que otros vehículos lo golpearan.

Hasta este jueves se desconoce su estado de salud actual, aunque las imágenes sugieren lesiones graves en las extremidades inferiores.

Llaman a denunciar a automovilista que atropelló a motociclista

Vecinos y usuarios en redes sociales han pedido a las autoridades localizar al automovilista que atropelló agresivamente a motociclista.

Se pide a la ciudadanía que, si tienen cámaras particulares que hayan captado las placas del coche azul esa noche, aporten las pruebas a la Fiscalía de la CDMX.

Motociclistas y los atropellos en la CDMX

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la seguridad de los motociclistas en calles de la CDMX, aunque algunos de ellos también transitas irresponsablemente, en este caso, la víctima iba en su carril y siguiento los lineamientos viales.

El incidente se suma a varios más que han sucedido en la capital, como el del pasado 3 de enero, donde una mujer arrastró por el asfalto a un mototcilcista hasta su muerte.