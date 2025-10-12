Asesinan al diseñador de modas Edgar Molina en Guanajuato; siguen las investigaciones de su muerte

¡La industria de moda está de luto! El pasado 11 de octubre 2025 fue asesinado Edgar Molina, famoso diseñador de modas en la comunidad de Moroleón, Guanajuato; autoridades investigan los hechos.

“Con profundo dolor, expreso mis más sinceeras condolencias por el fallecimiento de Edgar Molina, talentoso diseñador guanajuatense que con su creatividad y pasión deja una huella invaluable en quienes lo conocimos”, dijo Libia Dennise, gobernadora de Guanajuato.

A sus familiares, amigos y a toda la comunidad creativa que hoy… pic.twitter.com/q0jG53dKji — Libia Dennise (@LibiaDennise) October 12, 2025

Alma Barragán condena el “cobarde” asesinato de Edgar Molina; promete que no habrá impunidad

Alma Barragán, gobernadora de Moroleón, aseguró que el asesinato de Edgar Molina había sido un acto de cobarde. Además, afirmó que su muerte no quedará impune, por lo que ya han comenzado con las investigaciones necesarias.

La gobernadora compartió que se está trabajando de la mano con el Gobierno y la Fiscalía de Guanajuato para esclarecer la muerte del diseñador de modas.

“No descansaremos hasta dar con los responsables y llegar a las últimas consecuencias para esclarecer este cobarde asesinato”, explicó la gobernadora a través de un video en redes sociales.