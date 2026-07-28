Cierres en la autopista México-Puebla: Fechas, zonas afectadas y el horario en que no habrá paso en las rutas del Arco Norte

Autoridades de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, CAPUFE, anunciaron cierres en la autopista México-Puebla del 27 de julio al 7 de agosto.

Si eres usuarios de dicha vialidad tan transitada, te decimos qué zonas estarán cerradas, en qué fechas y en qué horarios.

¿Por qué estará cerrada la México-Puebla?

La razón por la que la México-Puebla tendrá cierres durante tantos días es por trabajos de mantenimiento preventivo y de correción en el asfalto de la misma.

Las afectaciones se concentran principalmente en gazas de la entrada y salida en la incorporación con la autopista Arco Norte.

El objetivo, según las autoridades, sería garantizar más seguridad en la vialidad y mejorar el fluido de autos, además de mejorar las condiciones en las que se encuentra.

Calendario de cierres y zonas afectadas

Los cierres van a ir cambiando dependiendo el día, por lo que debes consultar las fechas si es que vas a transitar por ahí:



Cierres del 27 al 29 de julio:

Zona afectada: Gaza de incorporación a la autopista México–Puebla, saliendo del Arco Norte con dirección a la Ciudad de México .

Gaza de incorporación a la autopista México–Puebla, saliendo del Arco Norte con . Cierres del 30 de julio al 3 de agosto:

Zona afectada: Gaza de incorporación a la autopista México–Puebla, saliendo del Arco Norte con dirección a la ciudad de Puebla .

Gaza de incorporación a la autopista México–Puebla, saliendo del Arco Norte con . Cierres del 4 al 7 de agosto:

Zona afectada: Gaza de incorporación al Arco Norte con dirección a la ciudad de Puebla.

🚧 #AVISO a las personas usuarias de la #AutopistaMéxicoPuebla 🚧

Del 27 de julio al 7 de agosto habrá cierres parciales por trabajos de mantenimiento en las gazas de entrada y salida al Arco Norte. Anticipe sus tiempos de traslado y maneje con precaución.#CAPUFEInforma pic.twitter.com/TNyngKmsor — CAPUFE (@CAPUFE) July 26, 2026

¿En qué horario serán los cierres en la México-Puebla?

Los horarios en los que se realizarán los arreglos son los siguientes:

TODOS serán de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde de dicha jornada.

Recomendaciones de CAPUFE

CAPUFE recomendó a los usuarios que anticipen sus tiempos de traslado, contemplen vías alternas, reduzcan la velocidad y respeten las señalizaciones viales.

Para que puedas consultar el estado de la autopista en tiempo real, puedes revisar las redes sociales de CAPUFE.

Cualquier reporte o incidente que se te presente en la vía, puedes llamar al número 074 o directamente en la cuenta de X de CAPUFE.