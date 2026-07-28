Cierres en la autopista México-Puebla: Fechas, zonas afectadas y el horario en que no habrá paso en las rutas del Arco Norte
Las autoridades de CAPUFE anunciaron cierres en la autopista México-Puebla por varios días, ¿en qué fechas no habrá paso y qué zonas resultarán afectadas?
Autoridades de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, CAPUFE, anunciaron cierres en la autopista México-Puebla del 27 de julio al 7 de agosto.
Si eres usuarios de dicha vialidad tan transitada, te decimos qué zonas estarán cerradas, en qué fechas y en qué horarios.
¿Por qué estará cerrada la México-Puebla?
La razón por la que la México-Puebla tendrá cierres durante tantos días es por trabajos de mantenimiento preventivo y de correción en el asfalto de la misma.
Las afectaciones se concentran principalmente en gazas de la entrada y salida en la incorporación con la autopista Arco Norte.
El objetivo, según las autoridades, sería garantizar más seguridad en la vialidad y mejorar el fluido de autos, además de mejorar las condiciones en las que se encuentra.
Calendario de cierres y zonas afectadas
Los cierres van a ir cambiando dependiendo el día, por lo que debes consultar las fechas si es que vas a transitar por ahí:
- Cierres del 27 al 29 de julio:
Zona afectada: Gaza de incorporación a la autopista México–Puebla, saliendo del Arco Norte con dirección a la Ciudad de México.
- Cierres del 30 de julio al 3 de agosto:
Zona afectada: Gaza de incorporación a la autopista México–Puebla, saliendo del Arco Norte con dirección a la ciudad de Puebla.
- Cierres del 4 al 7 de agosto:
Zona afectada: Gaza de incorporación al Arco Norte con dirección a la ciudad de Puebla.
🚧 #AVISO a las personas usuarias de la #AutopistaMéxicoPuebla 🚧— CAPUFE (@CAPUFE) July 26, 2026
Del 27 de julio al 7 de agosto habrá cierres parciales por trabajos de mantenimiento en las gazas de entrada y salida al Arco Norte. Anticipe sus tiempos de traslado y maneje con precaución.#CAPUFEInforma pic.twitter.com/TNyngKmsor
¿En qué horario serán los cierres en la México-Puebla?
Los horarios en los que se realizarán los arreglos son los siguientes:
TODOS serán de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde de dicha jornada.
Recomendaciones de CAPUFE
CAPUFE recomendó a los usuarios que anticipen sus tiempos de traslado, contemplen vías alternas, reduzcan la velocidad y respeten las señalizaciones viales.
Para que puedas consultar el estado de la autopista en tiempo real, puedes revisar las redes sociales de CAPUFE.
Cualquier reporte o incidente que se te presente en la vía, puedes llamar al número 074 o directamente en la cuenta de X de CAPUFE.