Violencia y caos en Guadalajara: ejecuciones, asalto armado y brutal choque en una sola noche: ZMG

La Zona Metropolitana de Guadalajara vivió una jornada marcada por la violencia, además de un brutal accidente. En distintos puntos de Tlaquepaque y Zapopan, se registraron dos ejecuciones, un asalto armado con herido grave y un choque que dejó vehículos destrozados.

ZMG de Noche: dos hombres ejecutados en el centro de Tlaquepaque

Vecinos de la colonia Centro de San Pedro Tlaquepaque reportaron la presencia de dos hombres que yacían en la banqueta y con manchas de sangre; esto en la confluencia de las calles Glendale y República de Uruguay.

Al arribar al sitio, policías y paramédicos confirmaron que ambos sujetos ya no contaban con signos vitales, tras recibir impactos de arma de fuego en la cabeza. De acuerdo con los primeros informes, las víctimas tendrían entre 50 y 55 años de edad.

La zona fue acordonada para el levantamiento de indicios, y hasta el momento, no hay información acerca de los agresores, y la Fiscalía del Estado de Jalisco ya inició una carpeta de investigación.

🔴#SEGURIDAD | Localizaron a dos hombres sin vida en calle Glendale y Uruguay en el centro de Tlaquepaque, la zona fue acordonada por las autoridades.





Brutal accidente en Zapopan deja pérdida total

Horas más tarde, en la colonia Las Fuentes de Zapopan, un joven que conducía a exceso de velocidad sobre el Camino al ITESO perdió el control de su vehículo y brincó el camellón, impactando una camioneta y estrellándose contra un poste del C5.

El automóvil quedó completamente destrozad, pero por fortuna, los tripulantes resultaron ilesos. Elementos de la Policía Vial acudieron para deslindar responsabilidades; el vehículo fue declarado pérdida total.

🔴#SEGURIDAD | Se registró un fuerte choque sobre López Mateos y camino al ITESO en la Col. Las Fuentes de Zapopan. Autoridades arribaron al lugar para deslindar responsabilidades.





Hombre baleado durante asalto en colonia Las Águilas

En otro hecho violento, un hombre de 60 años fue baleado al resistirse a un asalto en la colonia Las Águilas, Zapopan. Tres sujetos vestidos de negro lo abordaron en su domicilio, lo despojaron de una camioneta reciente y le dispararon en el tórax, en el abdomen y en un brazo. Paramédicos de Cruz Verde lo trasladaron en estado grave a un hospital de tercer nivel.

Las autoridades mantienen operativos de búsqueda en la zona, mientras vecinos exigen mayor presencia policial ante el repunte de hechos violentos en el Área Metropolitana de Guadalajara.