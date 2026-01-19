Choque de transporte público en Tlalnepantla provoca caos vial y deja varios lesionados

Una movilización de emergencia, alerta vial y caos en la circulación se registraron hoy 19 de enero tras un choque de transporte público en Tlalnepantla, Estado de México. El accidente ocurrió sobre la avenida Gustavo Baz, a la altura de Barrientos, donde una unidad se impactó de frente contra el muro perimetral de una gasolinera, dejando al menos 14 personas lesionadas y severos daños materiales.

¿Cómo ocurrió el choque de transporte público en Tlalnepantla?

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de transporte público descendía por una pendiente pronunciada cuando presuntamente presentó una falla mecánica que habría provocado que el conductor perdiera el control. El vehículo terminó estrellado contra la barda del establecimiento, generando momentos de tensión entre pasajeros y automovilistas que circulaban por la zona.

Paramédicos de la Cruz Roja, así como elementos del cuerpo de bomberos y personal de Protección Civil, acudieron de inmediato para brindar atención prehospitalaria a los usuarios que resultaron heridos. Algunos pasajeros fueron atendidos en el sitio, mientras que otros fueron trasladados a hospitales cercanos para una valoración médica especializada.

El conductor del transporte público fue localizado inconsciente y prensado dentro de la cabina, por lo que fue necesario realizar maniobras de rescate para liberarlo. Tras ser estabilizado por los servicios de emergencia, también fue canalizado a un hospital para su atención médica.

Autoridades investigan choque de transporte público en Tlalnepantla

La unidad involucrada, identificada con número económico 049-A y perteneciente a la empresa Unión Independiente de Autotransportes y Servicios Colectivos del Estado de México 44-02 S.A. de C.V., cubría una ruta con destino a San Bartolo, en el municipio de Naucalpan, según se observó en los rótulos de la combi.

Durante las labores de auxilio y retiro del vehículo siniestrado , la circulación en avenida Gustavo Baz permaneció parcialmente cerrada, lo que provocó carga vehicular en la zona. La gasolinera afectada también suspendió operaciones de manera temporal.