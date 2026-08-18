¡Hasta 10 años de prisión! Detienen a conductor de revolvedora tras accidente que mató a una mujer en Interlomas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la detención de Carlos 'N', conductor de una revolvedora de cemento señalada por provocar un fatal accidente el pasado 14 de agosto en la zona comercial de Interlomas, en Huixquilucan, donde la caída de un espectacular publicitario sobre una camioneta provocó la muerte de una mujer de 53 años.

A través de un boletín informativo emitido en sus canales oficiales, la Fiscalía del Edomex detalló que el detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la Zona, donde quedó a disposición de las autoridades; Carlos 'N' es investigado por su probable participación en el delito de homicidio culposo.

La revolvedora golpeó la estructura y el espectacular cayó sobre la camioneta

De acuerdo con la información de la Fiscalía, el accidente ocurrió cuando la revolvedora que conducía Carlos 'N' impactó una estructura utilizada para publicidad en las inmediaciones del Centro Comercial Paseo Interlomas; tras el golpe, el anuncio cayó sobre la camioneta en la que viajaba la víctima.

La mujer, de 53 años, quedó atrapada dentro del vehículo como consecuencia del impacto y perdió la vida en el lugar; el accidente ocurrió el pasado 14 de agosto, en una zona de alta circulación del municipio de Huixquilucan.

El desarrollo del percance será parte de las investigaciones para establecer las circunstancias en las que la revolvedora golpeó la estructura y determinar las responsabilidades correspondientes.

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#IMPORTANTE | Detienen a Carlos "N", operador de una revolvedora que provocó un accidente en Interlomas, donde una mujer perdió la vida.



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El accidente en Interlomas movilizó a policías, bomberos y peritos

Después del accidente en Interlomas, elementos de emergencia y seguridad acudieron al sitio para atender la situación; también participaron peritos de la Fiscalía, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Bomberos de Huixquilucan y policías municipales permanecieron en el área mientras se desarrollaban los trabajos derivados del accidente; las autoridades también realizaron el levantamiento del cuerpo de la víctima.

Carlos 'N' quedó detenido tras el accidente que mató a una mujer

Luego del accidente, elementos de la policía municipal detuvieron a Carlos 'N', quien posteriormente fue trasladado al Centro Penitenciario de Tlalnepantla.

La Fiscalía informó que enfrenta una investigación por homicidio por culpa y daño en los bienes; de acuerdo con la información oficial, estos delitos podrían alcanzar una pena de hasta 10 años de prisión.