Tiene casi 60 años y luce de 20: Este es el secreto del influencer Chuando Tan

Al crecer, las personas suelen temer a los signos irremediables de la vejez: arrugas, problemas de salud, canas o calvicie. Sin embargo, esto no es ninguna preocupación para el influencer Chuando Tan, quien está cerca de los 60 años de edad, pero está lejos de aparentarlos.

El influencer originario de Singapur nació el 3 de marzo de 1966, por lo que acaba de cumplir 58 años de edad. Aunque en las imágenes que comparte en sus redes sociales donde presume su ejercitado abdomen y su altura de 1.85 metros.

Chuando Tan es fotógrafo de modelos. Tuvo una carrera como modelo desde finales de la década de 1980 hasta inicios de 1990. Además, fue cantante en idioma mandarín. Para 1996 abandonó dicho trabajo y se volvió fotógrafo.

¿Cuál es el secreto de Chuando Tan?

Chuando Tan aseguró en una entrevista realizada en 2001 confesó que tiene mucha atención a su salud y a la forma de su cuerpo desde que se convirtió en modelo.

Algunas de las acciones que sigue para conservar su juventud es no trabajar hasta altas horas de la noche ni desvelarse, así como evitar bañarse muy tarde o demasiado temprano.

El influencer y fotógrafo también practica ejercicio de tres a cinco veces a la semana, con sesiones máximas de una hora y media a la vez. Uno de sus deportes favoritos es la natación, ya que no suele correr en la caminadora debido a que padece una lesión en la rodilla.

A Chuando Tan también le gusta comer alimentos saludables. Ingiere huevos, pollo y pescado en sopa, y, como en muchos países asiáticos, come arroz, pero no con tanta frecuencia. También evita beber café y té, pero toma mucha agua y no fuma ni bebe alcohol. Aunque una de sus debilidades es el helado.

“No quieres lucir como una hamburguesa, ¿verdad? Preferiría verme como una pechuga de pollo magra”, declaró al diario local The Straits Times en 2022.